Алтайские предприниматели получили более 15 тысяч услуг в Центре «Мой бизнес»

В 2023 году более 7,3 тысячи уникальных человек, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей получили услуги в центре «Мой бизнес» Алтайского края.

Региональный центр «Мой бизнес» оказывает образовательную, информационно-консультационную, финансово-гарантийную и правовую поддержку, содействует продвижению товаров и услуг местных производителей.

По словам руководителя Центра Антона Слободчикова, самыми популярными услугами в прошлом году стали консультации по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, маркетингу, сертификации, сопровождению в закупках, регистрации товарного знака, размещению на маркетплейсах, выбору режима налогообложения, а также бесплатное обучение, поручительства перед финансовыми организациями, имущественная поддержка, возможность участия в бизнес-миссиях и международных выставках в России и за рубежом.

«Мой бизнес» активно содействует участию в выставках: с его помощью в прошлом году предприниматели и самозанятые посетили пять российских выставок и две бизнес-миссии, приняли участие в 11 международных выставках и двух реверсных бизнес-миссиях.

Также востребована и образовательная поддержка: в 2023 году ее получили более 5 тысяч предпринимателей, самозанятых и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. Они приняли участие в различных программах, конференциях, форумах, семинарах и тренингах. Всего было организовано 147 мероприятий.

В Алтайском крае развивается молодежное и социальное предпринимательство. Так, в 2023 году 78 молодых и социальных предпринимателей получили гранты на развитие своего дела на общую сумму более 37 млн рублей.

Центр располагает всеми инструментами для того, чтобы поступательно давать бизнес-проектам право на жизнь, мы всегда открыты для новых свежих идей и с радостью включаемся в процесс, чтобы поддержать как можно больше предпринимателей, среди которых есть даже школьники, — говорит Антон Слободчиков.

В прошлом году 229 предпринимателей получили финансовую поддержку центра предоставления гарантий регионального центра «Мой бизнес» на сумму свыше 2 млрд рублей. Это позволило им привлечь заемные средства в объеме 5,2 млрд рублей. Кроме того, Алтайский фонд финансирования предпринимательства в 2023 году предоставил государственную финансовую поддержку в виде займов на общую сумму более 1,3 млрд. рублей.

В Алтайском крае реализуются порядка ста стимулирующих мер поддержки бизнеса, получить более подробную информацию о которых можно в Центре «Мой бизнес» Алтайского края по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19, а также по тел.: 8-800-222-83-22.

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