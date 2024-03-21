Развитие вместе с сотрудниками: Алтай-Кокс — с заботой о людях и экологии

Предприятие Алтай-Кокс непрерывно развивается и дает возможность развиваться своим работникам. Оставаться в лидерах позволяют внимательное отношение к экологии и охране труда, а также забота о сотрудниках.

Безопасный вектор

Возможность быть уверенным в своем здоровье и будущем — один из ключевых факторов при выборе работы. Важное стратегическое направление компании Алтай-­Кокс — забота об окружающей среде. Аккредитованная экологическая лаборатория Алтай-­Кокса ежегодно проводит около 7 тыс. измерений в атмосферном воздухе и на источниках эмиссии, а также проб поверхностных и подземных природных вод.

Предприятие непрерывно развивается и дает возможность развиваться своим работникам. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

При этом все промышленные сточные воды находятся в замкнутом водооборотном цикле и проходят многоступенчатую очистку, чтобы потом воду можно было повторно использовать в технологических процессах производства. На предприятии отсутствует сброс загрязняющих веществ в водоемы.

Компания организует акции по уборке и благоустройству территории, экологически значимых объектов, эко-квесты для детей и молодежи, волонтерские акции по высадке деревьев.

Один из основных приоритетов компании — безопасность сотрудников. Алтай-­Кокс снижает участие человека в опасных операциях путем автоматизации процессов, повышает безопасность труда, обеспечивает сотрудников удобными инструментами выявления рисков.

В декабре на Алтай-Коксе прошел месяц безопасности, в течение которого сотрудников мотивировали выявлять, оценивать и устранять риски на производстве. На повышение промышленной безопасности и условий труда работников только в 2023 году Алтай-Кокс направил более 460 млн руб­лей.

Предприятие непрерывно развивается и дает возможность развиваться своим работникам. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Инвестиции в благополучие

В 2023 году Группа НЛМК второй год подряд оказалась в лидирующей — платиновой — группе рейтинга лучших работодателей России по версии издания Forbes. Критериями оценки были инвестиции в программы благополучия сотрудников и благотворительные проекты, а также вложения в обучение и развитие, экологическую и климатическую политику компаний.

Предприятие непрерывно развивается и дает возможность развиваться своим работникам. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Группа НЛМК действительно инвестирует достаточно в своих сотрудников, развивает их знания и компетенции, разрабатывает собственные программы развития для трудящихся разного уровня: от рабочих до топ-менеджеров. Более 50% из них ежегодно участвуют в образовательных инициативах компании. Более 70% проходят профессиональную переподготовку.

Предприятие непрерывно развивается и дает возможность развиваться своим работникам. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

PRO-мотивация

Проверить собственные силы и улучшить навыки помогают и внутренние соревнования среди представителей предприятий компании. В 2023 году лидерами в конкурсе профмастерства сырьевого дивизиона Группы НЛМК стали сотрудники Алтай-Кокса.

Конкурс проводился среди слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования. Лучшим стал Сергей Светлаков, слесарь-ремонтник специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования (СЦРКО) Алтай-Кокса. Еще одно призовое место — третье — занял Василий Тишаков, слесарь по сборке металлоконструкций СЦРКО алтайской площадки.

Предприятие непрерывно развивается и дает возможность развиваться своим работникам. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Мотивации сотрудникам Алтай-Кокса придают собственные конкурсы на площадке предприятия. В 2024 году их пройдет девять. Они весьма выгодны для участников. Победителей наградят не только дипломами и корпоративными знаками «Лучший по профессии», но и денежными премиями: от 25 до 70 тыс. руб­лей за первые три места.

Кроме того, в каждом конкурсе будет особая номинация — «Лучший молодой рабочий», за победу в которой также вручают денежную премию в размере 23 тыс. рублей. Опытные сотрудники, которые передают новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, станут участниками еще одного конкурса — «Лучший наставник».

Предприятие непрерывно развивается и дает возможность развиваться своим работникам. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Ценный опыт

Алтай-Кокс остается со своими сотрудниками не только в их профессиональной жизни, но и на пенсии. Ветераны регулярно посещают завод и участвуют в культурно-массовых мероприятиях.

Кроме того, завод помогает своим ветеранам с оплатой коммунальных услуг, медицинского обслуживания и профилактического лечения, а также финансирует культурно-­массовую работу.

Присоединиться к большой команде Алтай-Кокса и стать частью завода — это престижно. И сделать это возможно. Для удобства соискателей и новых сотрудников Группа НЛМК в 2023 году запустила карьерный сайт — career.nlmk.com.

Там собрана вся информация о возможностях, которые предлагает Группа НЛМК как работодатель. На сайте можно быстро найти вакансии и откликнуться на интересные предложения, оставить резюме, отслеживать статус отклика и получать обратную связь.

Предприятие непрерывно развивается и дает возможность развиваться своим работникам. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

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