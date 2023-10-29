Раскрыта причина высоких цен на дизельное топливо

Оптовый рынок начал постепенно снижать цены на топливо после ограничения его экспорта.

Однако розничные продавцы пока не спешат менять тарифы на АЗС, пишет «Российская газета». По мнению экспертов, АЗС прикрываются высокими оптовыми ценами на топливо.

Особенно это заметно в ценах на дизель.

Если бы власти оперативно отреагировали на ход торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), то ситуации со взлетом цен на горючее в России можно было бы избежать, указывает Газета.Ru. И не пришлось бы на ручной режим управления как сейчас.

Между тем в Алтайском крае работников станции судят за хищение 23 тонн дизельного топлива. По предварительной информации, известно, что работники железнодорожного предприятия в Алтайском крае сливали дизель и продавали его.

Пятеро жителей Алтайского края слили 23 тонны дизеля. Происшествие произошло на станции Кулунда.

У парней был план. Одни из участников создавали излишки дизельного топлива путем недолива в топливные баки локомотивов. После этого сливали все в свои емкости.

Другие находили их и увозили топливо на продажу.