Путин проиндексировал зарплаты президенту, премьеру и министрам

Так, с 1 октября зарплаты президента, председателя правительства, министров и руководителей отдельных ведомств проиндексируют на 5,5%, указывает Газета.Ru.
Мера распространяется также зампредседателя Совета безопасности.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин заявил, что доходы россиян довольно скромные. По словам президента, ключевой индикатор развития экономики — это динамика доходов граждан.
Между тем сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла более чем на 20%.