5 простых вопросов об РКО: отвечает Россельхозбанк

Успех фермерского бизнеса не в последнюю очередь зависит от банка, в котором предприниматель обслуживает свои счета. Почему фермеру целесообразно открывать расчетно-кассовое обслуживание (РКО) именно в Россельхозбанке? Опорный банк АПК очень внимательно вникает в нужды фермеров, много лет с ними работает и точно знает, какие продукты и услуги больше других актуальны. В РСХБ аграриям, помимо РКО, доступны льготное кредитование, инвестиции, вклады и депозиты, лизинг и другие продукты. Рассказываем о том, как заказать расчетно-кассовое обслуживание в одном из крупнейших банков страны.