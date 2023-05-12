Промежуточные итоги участия в федеральном проекте «Адресная поддержка» подвели на ООО «РУФ-2».

День информирования состоялся 21 апреля 2023 года на ООО «РУФ-2» (село Поспелиха) в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Главной темой мероприятия стал переход предприятия от стадии «диагностика и планирование» в стадию «внедрение».

Отметим, что ООО «РУФ-2» производит и реализует сельскохозяйственную технику на колесном ходу — многофункциональные полуприцепы, разбрасыватели органических удобрений и т.д.

Завершенный этап «диагностика и планирование» включал стажировку сотрудников на предприятиях-участниках нацпроекта предыдущих периодов, диагностику производственной деятельности компании путем построения и анализа карт потока создания ценности, диаграмм спагетти, дерева целей и много других инструментов бережливого производства.

Приветствуя участников мероприятия, директор ООО «РУФ-2» Артур Кильтау сообщил, что увидел процесс формирования команды, объединение коллектива и вовлеченность всех сотрудников предприятия.

Мы усиленно занялись улучшением условий труда для наших сотрудников, и это все видят! Разработали и изготовили кондуктор-кантователь для изготовления площадки прицепа, теперь не нужно тратить время на долгое выставление размеров и переворот изделия для проварки. Закупили систему локально-вытяжной вентиляции для сварочных участков, чтобы снизить загрязненность воздуха. Встраиваем новые бытовые помещения и т.д. В планах еще больше изменений к лучшему! — подчеркнул руководитель ООО «РУФ-2».

Приглашенные гости с предприятия-участника национального проекта последующего периода ООО «Компания Сибтара» отметили для себя изменения не только на производстве по картинкам «было-стало», но и заинтересованность со стороны сотрудников.

Руководитель программы на предприятии Дмитрий Иванов в своей части выступления отметил, что это лишь начало изменений и сейчас не время расслабляться, а необходимо неизменно следовать плану по приведению потока к целевому состоянию, подчеркнув, что работы впереди очень много.

Необходимо продолжить обучение на портале производительность.рф, пересматривать свои рабочие места с точки зрения эргономики и удобства в работе, — добавил спикер.

Эксперт Регионального центра компетенций Валерий Бессонов напомнил собравшимся о планах по организации нового склада хранения запасных частей и материалов в неиспользуемой части цехов, а также заявил о необходимости организовать новые въездные ворота в количестве двух штук, перенести пескоструйную камеру, ленточнопильный станок и других планах.