29 июня
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Экономика

«Производительность 360». Алтайские предприятия смогут найти новые векторы развития на форуме в Казани

V федеральный форум «Производительность 360» состоится в Казани 20 и 21 июля, где представители алтайских предприятий смогут обсудить новые точки роста отечественной промышленности.

В Казани пройдёт V федеральный форум «Производительность 360».
В Казани пройдёт V федеральный форум «Производительность 360».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Участники форума в лице собственников и руководителей ведущих российских компаний, участвующих в национальном проекте «Производительность труда», обменяются своим опытом, экспертным мнением и расскажут об удачных кейсах.

Ожидается, что мероприятие посетит около тысячи представителей крупных российских компаний. Напомним, что сегодня в Алтайском крае на данный момент 77 предприятий являются участниками нацпроекта «Производительность труда».

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке Правительства Республики Татарстан. Регистрация на мероприятие бесплатная. Она позволяет участникам форума посещать тематические сессии, пленарное заседание, зону «Экспо», в которой будут представлены цифровые решения для бизнеса, и выбрать для визита одно из ведущих предприятий Татарстана. Традиционно в рамках форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий.

Федеральный форум «Производительность 360» — это всегда новые точки роста, обмен лучшими практиками по реализации проектов и другие полезные встречи с коллегами из сферы бережливого производства со всей России. Участие в мероприятии однозначно помогает в развитии предприятий, — говорит руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Отметим, что в 2022 году подобный форум состоялся в Сочи, где на церемонии награждения участников по итогам 2021 года в ключевой номинации форума «Предприятие — лидер по росту производительности труда» победило алтайское предприятие ООО «Павловский деревообрабатывающий комбинат».

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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