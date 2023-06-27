Профсоюзы строителей Алтая и Кузбасса породнились в воздухе

Алтайскую делегацию возглавил председатель Алтайской краевой организации профсоюза строителей Андрей Замороко, в числе гостей были председатели первичных профсоюзных организаций и профактива. В Кемерове гостей встретила председатель КОО профсоюза строителей Лариса Базарова.
Встреча была посвящена обмену опытом профсоюзной работы. Андрей Замороко рассказал о состоявшемся в мае на алтайской земле профсоюзном форуме, посвященном 70-летию профсоюзов Алтая. В его работе приняли участие представители профсоюзов строителей Москвы, Урала и Сибири, исполнительной и законодательной ветвей власти региона.
Участники кемеровского совещания пришли к выводу, что собираться надо чаще, так как проблемы профсоюзных организаций носят общий характер, а решение каждый находит свое. Общение продолжилось… в воздухе. Одним из пунктов визита стал полет на аэротрубе, что в ледовом дворце "Арена".
По окончании экскурсии Андрей Замороко поделился впечатлениями:
Мы обошли весь дворец спорта. Это просто потрясающее сооружение, современный, спортивный дворец высочайшего класса, здесь созданы все условия для развития и отдыха горожан, для выращивания спортсменов мирового уровня. Ничего подобного не видел в других сибирских городах. Кемеровчане имеют все основания гордиться своим спортивным комплексом!