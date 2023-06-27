Профсоюзы строителей Алтая и Кузбасса породнились в воздухе

25 июня в гостях у Кемеровской областной организации профсоюза строителей побывали коллеги с Алтая.

В гостях у Кемеровской областной организации профсоюза строителей побывали коллеги с Алтая.

Алтайскую делегацию возглавил председатель Алтайской краевой организации профсоюза строителей Андрей Замороко, в числе гостей были председатели первичных профсоюзных организаций и профактива. В Кемерове гостей встретила председатель КОО профсоюза строителей Лариса Базарова.

Встреча была посвящена обмену опытом профсоюзной работы. Андрей Замороко рассказал о состоявшемся в мае на алтайской земле профсоюзном форуме, посвященном 70-летию профсоюзов Алтая. В его работе приняли участие представители профсоюзов строителей Москвы, Урала и Сибири, исполнительной и законодательной ветвей власти региона.

Участники кемеровского совещания пришли к выводу, что собираться надо чаще, так как проблемы профсоюзных организаций носят общий характер, а решение каждый находит свое. Общение продолжилось… в воздухе. Одним из пунктов визита стал полет на аэротрубе, что в ледовом дворце "Арена".

После полетов у всех отличное настроение. Фото предоставлено А. Замороко.

По окончании экскурсии Андрей Замороко поделился впечатлениями: