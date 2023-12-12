Продовольственный донор. Алтайский край — уверенный лидер по экспорту зерна в Сибири

Алтайский край уверенно сохраняет за собой статус лидера Сибирского федерального округа по экспорту зерна и в целом является регионом-донором по поставкам продовольствия.

Благодаря качественным и надежным продуктам Алтай закрепил за собой статус продовольственного донора России, — об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время недавнего совещания, посвященного обеспечению технологического суверенитета России.

Впрочем, сельскохозяйственные достижения региона позволяют ему уверенно осуществлять поставки продукции АПК не только внутри страны, но и за ее пределы. При этом, судя по складывающейся конъюнктуре, перед краем открываются новые перспективы, связанные, например, с встраиванием региона в зерновой сухопутный коридор между Россией и Китаем.

Относительно поставок алтайской сельскохозяйственной продукции в Поднебесную стоит напомнить, что об этом в контексте комплексного развития регионального АПК губернатор Виктор Томенко, в частности, отмечал: "Поддержание нашего сельского хозяйства в порядке требует системной работы. И у нас есть хороший рабочий контакт с федеральным правительством. Мы в курсе всех ключевых инициатив, участвуем в их обсуждении, и к нашим предложениям относятся внимательно. Это, например, и распределение между агрорегионами субсидий, и идея внедрения госпродзаказа для стабилизации закупочных цен, и зерновой коридор из России в Китай — чтобы обеспечить новые рынки сбыта."

Кстати, вопросу развития зернового коридора и роли Алтайского края в его функционировании было уделено большое внимание во время летнего визита в наш регион министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Перспективность экспортного взаимодействия нашего региона с соседями, как внутри России, так и за ее пределами, подтверждается конкретными цифрами, озвученными в ходе недавнего семинара "Живой формат общения с представителями государственных органов", организованного региональным Центром поддержки экспорта для алтайских сельхозтоваропроизводителей.

На этом мероприятии, в частности, было особо отмечено, что в 2023/24 сельскохозяйственном году, по предварительным данным, экспорт зерна и продуктов его переработки из Сибирского федерального округа в целом превысил 1,6 млн тонн (1,4 млн тонн годом ранее), что является абсолютным рекордным значением для ноября за все предыдущие сезоны.

При этом особо следует отметить, что абсолютное лидерство по экспорту продукции из Сибири уверенно сохраняет за собой именно Алтайский край — 578 тысяч тонн и доля 36%.

Наш регион сохраняет и традиционно широкую товарную номенклатуру и географию экспорта. Так, алтайская продукция направлена в 36 стран.

Например, впервые в Латвию алтайские аграрии отправили ячмень, в Китай — подсолнечный жмых, в Узбекистан — плющенное зерно овса, в Монголию — подсолнечную лузгу, в Казахстан — дробленую кукурузу. Установлен рекорд экспорта в Индию за счет чечевицы в объеме 2,1 тысячи тонн.

Показательно и то, что закупки одного из главных российских партнеров — Китая — из СФО уже в шесть раз превышают показатель полного 2022/23 сельскохозяйственного года. При этом доля алтайского экспорта в данном случае также велика.