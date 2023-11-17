Премьер-министр РФ не поддержал идею ввести инфраструктурный сбор с маркетплейсов

Михаил Мишустин, который является главой правительства РФ, не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов, так как он был бы переложен на покупателей.

Как сообщает "РБК", данное предложение было направлено на повышение эффективности "Почты России", на совещании его концепцию представил директор госкомпании Михаил Волков. Но его концепцию отклонили.

Совещание в правительстве, направленное на улучшение финансово-экономического состояния "Почты России", состоялось в четверг.

По данным источника "РБК", на нем присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор "Почты России" Михаил Волков.

Источник РБК в правительстве подтвердил проведение совещания.

Один из элементов концепции директора "Почты России": введение сбора с маркетплейсов, которые, скорее всего, были бы переложены на покупателей, но премьер-министр его не поддержал.

Ранее "Почта России" подготовила "План по улучшению финансово-экономического состояния компании". А в начале мая они направили в Минцифры предложение взимать с электронных торговых площадок инфраструктурный платеж, но только если их годовая выручка составляет более 1 млрд рублей. Сами маркетплейсы были против этого.

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