Премьер-министр РФ не поддержал идею ввести инфраструктурный сбор с маркетплейсов

Как сообщает "РБК", данное предложение было направлено на повышение эффективности "Почты России", на совещании его концепцию представил директор госкомпании Михаил Волков. Но его концепцию отклонили.
Совещание в правительстве, направленное на улучшение финансово-экономического состояния "Почты России", состоялось в четверг.
По данным источника "РБК", на нем присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор "Почты России" Михаил Волков.
Источник РБК в правительстве подтвердил проведение совещания.
Один из элементов концепции директора "Почты России": введение сбора с маркетплейсов, которые, скорее всего, были бы переложены на покупателей, но премьер-министр его не поддержал.
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