Предприятие ООО «Агро-Восточный» пополнило ряды участников нацпроекта «Производительность труда».

Новым участником национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае стало ООО «Агро-Восточный». 12 мая на предприятии состоялись стартовое совещание с участием руководителя компании, сотрудников производства, представителей рабочей группы, районной администрации, регионального министерства экономического развития, а также директора ООО «Бурановское», эксперта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Сейчас ООО «Агро-Восточный» завершило «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

На мероприятии заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Татьяна Богданова представила национальный проект «Производительность труда» и меры поддержки предприятий участников.

Глава администрации Усть-Калманского района Виктор Наумов и председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Лопатка выступили с приветственным словом и обозначили ценность предприятия в районе, подчеркнули важность участия предприятия в нацпроекте и получения уникального опыта бережливого производства в растениеводстве.

Руководитель ООО «Бурановское» Сергей Бродников поздравил коллектив с важным событием и обозначил ценность и эффективность мероприятий программы для предприятия.

Директор ООО «Агро-Восточный» Евгений Малышев, в свою очередь, рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта и отметил значимость результатов проекта для каждого сотрудника, а также рассказал о принятой мотивации сотрудников за результативность в проекте по итогам трех и шести месяцев.

Эксперт Регионального центра компетенций Елена Моргуль рассказала о лучших практиках предприятий-участников нацпроекта региона и страны, обозначила перед сотрудниками предприятия порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Руководитель программы Анна Земзюлина презентовала данные о выбранном потоке и показателях успешности проекта, рассказала о прошедшем обучении участников рабочей группы. Она также обозначила значимость профессиональной экспертизы каждого участника при реализации проекта.

В ближайшие три месяца предприятию предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению в процессе производства жидких и гелеобразных продуктов.

Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников компании.

Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.