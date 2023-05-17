Предприятие ООО «Агро-Восточный» пополнило ряды участников нацпроекта «Производительность труда».

Сейчас ООО «Агро-Восточный» завершило «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.
На мероприятии заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Татьяна Богданова представила национальный проект «Производительность труда» и меры поддержки предприятий участников.
Глава администрации Усть-Калманского района Виктор Наумов и председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Лопатка выступили с приветственным словом и обозначили ценность предприятия в районе, подчеркнули важность участия предприятия в нацпроекте и получения уникального опыта бережливого производства в растениеводстве.
Руководитель ООО «Бурановское» Сергей Бродников поздравил коллектив с важным событием и обозначил ценность и эффективность мероприятий программы для предприятия.
Директор ООО «Агро-Восточный» Евгений Малышев, в свою очередь, рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта и отметил значимость результатов проекта для каждого сотрудника, а также рассказал о принятой мотивации сотрудников за результативность в проекте по итогам трех и шести месяцев.
Эксперт Регионального центра компетенций Елена Моргуль рассказала о лучших практиках предприятий-участников нацпроекта региона и страны, обозначила перед сотрудниками предприятия порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.
Руководитель программы Анна Земзюлина презентовала данные о выбранном потоке и показателях успешности проекта, рассказала о прошедшем обучении участников рабочей группы. Она также обозначила значимость профессиональной экспертизы каждого участника при реализации проекта.
В ближайшие три месяца предприятию предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению в процессе производства жидких и гелеобразных продуктов.
Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников компании.
Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.