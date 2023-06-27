Предприимчивый фермер на Алтае построил новый завод и удивился приятному бонусу

Предприятие "Гея" входит в число 33 семеноводческих хозяйств Алтайского края. Опытные поля закладывать здесь начали много лет назад, решив подойти к вопросу с умом.
Александр Кутилин,
директор сельхозпредприятия "Гея":
В 2014 году мы поняли, что так больше продолжаться не может, собрали по горсточке разных семян, и посеяли первые демонстрационные поля. Стали изучать. Сортов становилось все больше, появились институты, готовые к сотрудничеству. На сегодняшний день у нас есть маленький комбайн для уборки и полностью вся техника для самостоятельной селекции.
Следующим этапом стал современный семенной завод. Инвестор запустил его осенью прошлого года, переработав большое количество севоматериала. Сезон подготовки семян в хозяйстве завершился только к маю.
Объект состоит из двух частей. Первая предназначенная для приемки зерна с полей. Основные машины здесь немецкого производства. Производительность - 100 тонн в час.
Второе отделение - непосредственно семенная линия, оборудованная отечественными машинами.
Александр Кутилин,
директор сельхозпредприятия "Гея":
Отработали почти год, получилось очень хорошо. Объект сам себя отапливает за счет системы вентиляции. Я даже сам удивился такому приятному бонусу для нас. Мы, конечно, сделали отопление на холодные дни.
Покупателями семян в "Геи" являются аграрии не только с Алтая, но также из Красноярского края, Новосибирской, Тюменской, Иркутской областей и Казахстана.