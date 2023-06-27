Предприимчивый фермер на Алтае построил новый завод и удивился приятному бонусу

Новый семенной завод появился в Алтайском крае. Объект располагается в Целинном районе в сельхозпредприятии "Гея". Об особенностях объекта на конференции "Алтай Агро" рассказал руководитель хозяйства Александр Кутилин. Записи выступлений доступны на канале altapress.ru в YouTube и на сайте .

Предприятие "Гея" входит в число 33 семеноводческих хозяйств Алтайского края. Опытные поля закладывать здесь начали много лет назад, решив подойти к вопросу с умом.

Александр Кутилин,

директор сельхозпредприятия "Гея":

В 2014 году мы поняли, что так больше продолжаться не может, собрали по горсточке разных семян, и посеяли первые демонстрационные поля. Стали изучать. Сортов становилось все больше, появились институты, готовые к сотрудничеству. На сегодняшний день у нас есть маленький комбайн для уборки и полностью вся техника для самостоятельной селекции.

Следующим этапом стал современный семенной завод. Инвестор запустил его осенью прошлого года, переработав большое количество севоматериала. Сезон подготовки семян в хозяйстве завершился только к маю.

Зерно, пшеница, сельское хозяйство. СС0

Объект состоит из двух частей. Первая предназначенная для приемки зерна с полей. Основные машины здесь немецкого производства. Производительность - 100 тонн в час.

Второе отделение - непосредственно семенная линия, оборудованная отечественными машинами.

Александр Кутилин,

директор сельхозпредприятия "Гея":

Отработали почти год, получилось очень хорошо. Объект сам себя отапливает за счет системы вентиляции. Я даже сам удивился такому приятному бонусу для нас. Мы, конечно, сделали отопление на холодные дни.

Покупателями семян в "Геи" являются аграрии не только с Алтая, но также из Красноярского края, Новосибирской, Тюменской, Иркутской областей и Казахстана.