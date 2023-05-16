Потребительское кредитование в Алтайском крае продолжает сжиматься

Кредитование в России и Сибири
По данным Национального бюро кредитных историй, в среднем по РФ за месяц падение составило 2,4%. Отмечается, что по сравнению с апрелем 2022 года наблюдается не снижение, а рост — на 77,4%. Однако это объясняется эффектом низкой базы — в тот период рынок розничного кредитования испытал санкционный шок.
В регионах Сибирского федерального округа ситуация неоднозначная. Одни демонстрируют рост потребительского кредитования, другие — снижение:
- Иркутская область: +1,1%
- Кемеровская область: +0,8%
- Красноярский край: +0,3%
- Алтайский край: -0,5%
- Новосибирская область: -2,1%
- Омская область: -2,3%
Алексей Волков,
директор НБКИ по маркетингу:
На фоне общей неопределенности заемщики стараются осторожно подходить к получению новых кредитных обязательств, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения.