Полугодовые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвели на ООО «ТД Консиб-Барнаул»

Итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 20 ноября на ООО «ТД Консиб-Барнаул». Участие в мероприятии приняли рабочая группа от предприятия, представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и министерства экономического развития Алтайского края.

Напомним, что данная компания является современным предприятием, имеющим собственное производство окон. Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства в ООО «ТД Консиб-Барнаул» был выбран процесс изготовления алюминиевых конструкций.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций рабочая группа предприятия проанализировала текущее состояние потока и выявила узкое место, где происходит задержка потока. Участники рабочей группы разработали план мероприятий по решению выявленных проблем для достижения целевого состояния и приступили к реализации по их решению в соответствии с установленными сроками.

Всего за шесть месяцев предприятие на пилотном потоке снизило время протекания процесса на 76,5%, сократило незавершенное производство на 77,5% и повысило выработку на 37,9%.

Достигнутые результаты, а также ориентиры на последующие 2,5 года на мероприятии презентовал руководитель проектного офиса Сергей Мерзликин. Вместе с тем составлен план обучения сотрудников предприятия инструментам бережливого производства в соответствии с планом-графиком по вовлечению ключевых потоков.

Исполнительный директор Андрей Алешин в своем выступлении подвел итоги проекта, обозначил важность решения проблем на предприятии и внедрения инструментов бережливого производства для развития производственной системы.

Он акцентировал внимание на значимости участия предприятия в национальном проекте для повышения имиджа, результативности и лояльности клиентов.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер, в свою очередь, подчеркнул важность нацпроекта «Производительность труда», остановился на достигнутых предприятием результатах, а также поблагодарил сотрудников за достижение целей проекта.

Представитель Министерства экономического развития Алтайского края Людмила Куркова выразила слова благодарности руководству компании за принятие решения о вступлении в национальный проект, отметила важность и ценность каждого предприятия для достижения целей региона.

Кроме того, она пожелала предприятию двигаться вперед и добиваться успехов благодаря полученному опыту и новым знаниям.

Теперь ООО «ТД Консиб-Барнаул» ожидает тиражирование полученных знаний и навыков по всем группам маржинальных продуктов.