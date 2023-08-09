Полугодовые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвели на ООО «РУФ-2»

День информирования по результатам шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 31 июля на ООО «РУФ-2» в селе Поспелиха.

Мероприятие прошло при участии сотрудников и руководителей предприятия, а также представителей Регионального центра компетенций (РЦК), Минэкономразвития Алтайского края и главы администрации Поспелихинского района Игоря Башмакова.

Напомним, что ООО «РУФ-2» производит и реализует сельскохозяйственную технику на колесном ходу — многофункциональные полуприцепы, разбрасыватели органических удобрений и т.д. Пилотным потоком для оптимизации в рамках участия в нацпроекте был выбран процесс производства многофункционального полуприцепа «Алтай-Агро».

Открывая день информирования, руководитель проектного офиса ООО «Руф-2» Дмитрий Иванов рассказал о проделанной работе и поделился полученными результатами. В частности, время протекания процесса производства многофункционального полуприцепа «Алтай-Агро» удалось сократить на 34%, выработку сотрудников увеличить на 23%, а запасы незавершённого производства в потоке снизились на 25%.

Дмитрий Иванов также акцентировал внимание на физических изменениях на производстве, указал на реконструкцию здания, разработку и установку кондукторов для экономии времени производства, а также реализацию складских запасов и рабочих мест по системе 5С.

Директор ООО «РУФ-2» Артур Кильтау в своем выступлении рассказал присутствующим о развитии предприятия и наградил особо активных сотрудников, участвующих в улучшениях.

Наша сила в коллективе! Без вашей помощи ничего никогда не получится! Спасибо за ваш вклад в наше общее развитие!, — подчеркнул руководитель компании.

Приглашенные гости отметили для себя изменения не только на производстве по картинкам «было-стало», но и заинтересованность сотрудников и руководителей предприятия в улучшениях.

А глава администрации Поспелихинского района Игорь Башмаков обратил внимание на особую роль ООО «РУФ-2» для муниципального образования, как крупного работодателя и примера для бизнесменов по локализации производства в сельской местности

Он выразил уверенность, что это далеко не последнее предприятие, вошедшее в национальный проект «Производительность труда» из Поспелихинского района.

Представители РЦК и Минэкономразвития также отметили произошедшие улучшения на производстве и поздравили коллектив предприятия с полученными результатами и опытом.

В завершении мероприятия Дмитрий Иванов отметил, что это лишь первая часть физических изменений. В следующие 2,5 года предприятие продолжит тиражировать и улучшать полученный опыт на других производственных потоках предприятия согласно представленному плану и методологии нацпроекта. Представил присутствующим план дальнейшего развития и рассказал об имеющихся ресурсах для его реализации.