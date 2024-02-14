Полугодовые итоги реализации активной фазы нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Сити Бэйкер»

Итоги шестимесячной активной фазы реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 12 февраля на ООО «Сити Бэйкер». Работа на предприятии проводилась при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК). На мероприятии также присутствовали представители Минэкономразвития Алтайского края.

Отметим, что компания с 2012 года выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий под торговой маркой «Бисквитъ». С августа 2023 года является участником национального проекта «Производительность труда».

В качестве пилотного потока для внедрения улучшений на предприятии был выбран процесс производства ореха со сгущенкой. Совместно с экспертами РЦК рабочая группа компании провела анализ текущего состояния потока и выявила места, где происходят основные потери. Для достижения целевого состояния потока сотрудники предприятия произвели перестановку оборудования, внедрили систему 5С на рабочих местах, а также произвели перебалансировку работы операторов.

Эффект от внедрения инструментов бережливого производства на совещании презентовал руководитель проектного офиса предприятия Олег Зайцев. По его словам, время протекания процесса на пилотном потоке сократилось на 85 %, выработка увеличилась на 64,7 %, а уровень незавершенного производства снизился на 87,8 %.

Столь внушительного результата удалось добиться благодаря командной работе, что в своем выступлении отметил генеральный директор предприятия Аркадий Ануфриев. Он поблагодарил всех сотрудников рабочей группы за проделанную работу.

Считаю, что мы достигли целевого результата, к которому стремились. И в будущем полученные в рамках проекта знания и навыки мы сможем тиражировать на остальные производственные участки по ключевым потокам, — подчеркнул Аркадий Ануфриев.

В заключение мероприятия руководитель РЦК Александр Вагенлейтер акцентировал внимание на важности дальнейшего развития производственной системы предприятия даже после завершения работы экспертов РЦК, а также пожелал удачи в работе.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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