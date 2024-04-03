Полный цикл производства колесных дисков запущен на Барнаульском заводе мехпрессов

На предприятии завершается реализация инвестиционного проекта по производству колесных дисков для сельскохозяйственной и дорожной техники, старт которому был дан в 2017 году.

Новое производство занимает около 16 тысяч квадратных метров заводских площадей, а его стоимость составляет почти миллиард рублей. Проект осуществляется при поддержке Губернатора и Правительства региона, 200 миллионов на него выделил Фонд развития промышленности Алтайского края. Эти средства были направлены на приобретение станков. Но значительная часть оборудования, задействованного в работе колесного производства, разработана непосредственно специалистами Барнаульского завода мехпрессов.

Производство состоит из нескольких участков: линия изготовления ребра, линия колесного обода. Заключительным этапом запуска проекта стали монтаж и пусконаладка линий катафореза и покраски. Этому предшествовали масштабные работы: установка металлоконструкций, строительство очистных сооружений, оборудование химической лаборатории, возведение тоннелей для сушки изделий. Также для функционирования линии построены газовая котельная, трансформаторная подстанция, установлены компрессоры, которые обеспечивают производство сжатым воздухом. Таким образом, на базе предприятия создано отдельное автономное производство — Завод тяжелых колесных дисков.

На линии катафореза происходит подготовка поверхности дисков — обезжиривание, промывка, фосфатирование и нанесение катафорезного грунта. Фото предоставлено ГПП «Барнаульский завод мехпрессов».

На линии катафореза смонтировано оборудование, в котором происходит подготовка поверхности изделий. Диски перемещаются по всей линии с помощью конвейера и проходят несколько этапов — обезжиривание, промывка, фосфатирование и нанесение катафорезного грунта. Катафорез — процесс грунтования изделия методом электроосаждения. Эта технология имеет множество преимуществ перед обычным нанесением грунтов на деталь. Под воздействием тока мельчайшие частицы грунта равномерно покрывают изделие и заполняют его поверхности. Изделие, прошедшее такую обработку, приобретает высокую устойчивость к ржавчине и коррозии.

Далее колесные диски едут в тоннель сушки, а затем попадают на линию покраски. Здесь установлены роботы — они окрашивают колесный диск в автоматическом режиме. Затем диски проходят еще один этап сушки — и вот они уже готовы к упаковке и отгрузке.

Так лист металла, пройдя все этапы производственного цикла, становится полноценным изделием. После запуска полного цикла Завод тяжелых колесных дисков уже осуществляет постоянные отгрузки колесной продукции своим заказчикам — белорусскому Гомсельмашу, ростовскому Ростсельмашу и Петербургскому тракторному заводу.

Это производство уникальное, в России пока никто, кроме нас, не изготавливает диски для тяжелой и сельхозтехники, — отмечает руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов. — Наши диски призваны заместить аналогичную импортную продукцию. Кроме того, создание высокотехнологичных производств, строительство новых производственных линий создает рабочие места, улучшает инфраструктуру и способствует развитию промышленности региона. В долгосрочной перспективе реализация подобных проектов помогает укреплению промышленной безопасности и экономической независимости нашей страны.

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