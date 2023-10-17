Почему новые банкноты в 1000 рублей не понравились православным

ЦБ РФ 16 октября выпустил новые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Однако православные внезапно обиделись нововведения. Что не так с купюрами - в материале altapress.ru.

С купюрой в 5 тыс. рублей все нормально, она никого не огорчила.

Но внезапно скандал произошел из-за новой однотысячной купюры.

Дело в том, что теперь на ней изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике в Казанском кремле с полумесяцем и Музей истории государственности татарского народа в Казани.

Вид на Казанский кремль. https://vk.com/kznlife

Последние два объекта и расстроили христиан. Музей находится в здании бывшей Введенской церкви, которую разграбили и закрыли в 1918 году. Здание отреставрировали, но не вернули на него крест.

На купюре, соответственно, нет креста. Зато есть полумесяц на башне Сююмбике.

Новая тысячерублевая купюра. ЦБ России.

Многие христиане уверены, что крест должны были поместить хотя бы на изображение бывшей церкви.

Но зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил, что не видит проблемы. Ведь храма в здании больше нет. Поэтому и крест там не нужен.

Православные активисты обратились в Генпрокуратуру и СК РФ "для защиты своих прав, потому что у православных есть права и чувства верующих так же, как и у верующих других религий/конфессий".