По-семейному и с размахом. «Нортек» отметил День химика и наградил лучших работников

У завода «Нортек» есть ежегодная традиция — собираться вместе, чтобы отметить День химика, поздравить друг друга и передовиков производства, а также обсудить планы на будущее. В этом году, 26 мая, на торжественном мероприятии коллектив предприятия и представители администрации наградили больше 180 сотрудников в номинации «Лучший по профессии». Мы заглянули на этот праздник и спросили их о том, почему люди выбирают барнаульский «Нортек» и строят здесь карьеру.

Все начинается с семьи

Завод «Нортек» существует более 60 лет и уже не сосчитать в уме, сколько семейных династий здесь воспитано. На сегодняшний день на предприятии трудоустроены около 2500 человек из Барнаула и его ближайших территорий. Люди здесь трудятся самые разные — от молодых, уже практически выпускников вузов и колледжей, до пенсионеров, которым не хочется уходить, потому что здесь “работается”.

Как, например, это происходит с Еленой Николаевной Сайденсал— сотрудницей охранной организации при заводе. Елена Николаевна присоединилась к «Нортеку» в 2003 году, благодаря случаю.

Елена Сайденсал:

С заводом меня связала информационная строка. Не помню, где ее увидела, но помню, что требовались сотрудники в «Нортек». Так я пришла сюда в 2003 году и до сих пор остаюсь, хотя мне уже 67 лет, и у меня есть уже правнуки. Работа в радость, когда тебе интересно, а здесь мне сразу понравилось — люди отзывчивые и душевные, коллектив слаженный, мы сработались. Начальство у меня тоже замечательное — если что-то нужно, можно смело обращаться и тебе всегда помогут или подскажут. Трудоустройство тут только “вбелую” и зарплата вовремя, поэтому и народ у нас старается задержаться на месте как можно дольше.

Елена Сайденсал. Фото: Анна Зайкова.

Среднестатистический рабочий (который нацелен на повышение собственной квалификации и производительности) может заработать на предприятии от 40 до 120 тыс. рублей. Не каждая работа в Барнауле предполагает такие зарплаты. Завод способен выдерживать эту планку по зарплатам, даже несмотря на случившийся в 2019 году пожар в одном из цехов. О нем, кстати, говорить не боятся, потому что этот случай показал, насколько крепким оказалось предприятие, готовое поддерживать своих сотрудников в нелегкий период простоя.

«Нортек» поставил перед собой высокие цели на ближайшие полтора-два года — полностью восстановить сгоревший цех (на данный момент произведены работы по разбору здания), увеличить объемы производства шин свыше того, что было до пожара, а также построить дополнительный цех по производству и смешению резины.

Эта уверенность в будущем предприятия передается и сотрудникам, готовым работать и строить здесь карьеру.

Александр Баяндин,

технический директор:

«Нортек» — это моя жизнь. Завод для всех наших работников — второй дом. Я живу и работаю на этом предприятии более 20 лет. Здесь действительно можно работать, учиться, достигать повышения и зарабатывать. Я начинал простым рабочим, прошел всю “школу” от и до. Так же как и моя мама, которая провела здесь 35 лет своей жизни. Теперь я — технический директор и безумно горжусь тем, что мы с командой специалистов ежегодно преуспеваем в производстве и показываем отличные результаты. 15 лет мы ставим себе задачу быть заводом европейского качества, и мы ее выполняем.

Александр Баяндин, технический директор. Фото: Анна Зайкова.

Планы о пополнении

Завод развивается, обрастая инвестициями, новыми производственными мощностями и технологиями. В 2023 году здесь установили сборочные линии и готовятся к деловой поездке в Китай для приобретения форматоров для вулканизации.

Единственное, что хочется предприятию исправить — утолить кадровый голод. Специалистов узкопрофильных специальностей всегда не хватает, хотя молодые и обученные кадры все-таки приходят.

Алексей Терехович,

управляющий директор:

Производственные мощности увеличиваются, и нам хотелось бы, чтобы кадровый резерв следовал по тому же сценарию. На шинном производстве всегда была нехватка кадров. Это связано и с отдельными узконаправленными специальностями, и с географическим положением Барнаула — город «тупиковый» и проезжающих специалистов, которые могли бы здесь задержаться, это не привлекает. На сегодняшний момент у нас острая потребность в сборщиках и вулканизаторщиках — тех, кто собирает шину и тех, кто занимается ее вулканизацией. «Нортек» готов принять 358 человек на открытые вакансии.

Алексей Терехович, управляющий директор. Фото: Анна Зайкова.

«Нортек» плотно сотрудничает с вузами Алтайского края, в том числе с Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова и Алтайским государственным университетом. Выпускников химических направлений здесь «вербуют» еще в период обучения — студенты проходят производственную практику на предприятии, знакомятся с профессией. Сегодня «Нортек» ведет переговоры с Алтайским политехническим университетом по разработке программ целевого обучения. Таким образом, предприятие планирует частично закрыть потребность в высококвалифицированных кадрах и создать дополнительные рабочие места.

Почему выбирают «Нортек»?

Это главный вопрос, когда мы выбираем будущее место работы: “Почему стоит сюда трудоустраиваться?” Мы спросили у работников на празднике, почему они выбрали “Нортек” и продолжают работать здесь. Вот что вошло в социальный пакет завода:

Официальное трудоустройство и белая зарплата.

Предоставление жилья для сотрудников.

Служебный транспорт.

Возможность карьерного роста.

Развивающаяся корпоративная культура (праздники для семей, корпоративы 8 марта, 23 февраля, на Новый год и т.д.).

Корпоративный тренажерный зал.

Возможность работать вахтовым методом для жителей регионов России.

Помощь в получении образования (получение лицензии на обучение от предприятия).

Внедрение обучению производственных процессов и введение в должность.

Алексей Терехович,

управляющий директор:

Одно из основных качеств нашего коллектива — отдача работе. За это мы ценим каждого сотрудника и готовы оказать ему самые разные меры поддержки.

Алексей Терехович, управляющий директор. Фото: Анна Зайкова.

Социальные гарантии и корпоративная культура — неотъемлемые составляющие завода. Руководство также уделяет внимание сотрудникам, жизненная ситуация которых изменилась не в лучшую сторону. Например, завод на данный момент оказывает гуманитарную помощь семьям призывников и непосредственно самим военнослужащим.

Работники также поделились, что руководство, поддерживая корпоративную культуру, устраивает не только внутренние мероприятия для сотрудников, но и для их семей.

Ольга Чернова,

заместитель начальника цеха комплектации по производству:

Как и в любой семье, в «Нортеке» мы отмечаем праздники. Как сегодня — День химика, так и корпоративы на Новый год или 8 Марта. А еще у нас есть традиция дарить подарки детям сотрудников, которые пошли в первый класс и организовывать для них праздник. Такая поддержка очень радует. Мне бы хотелось, чтобы мы все продолжали в том же духе и достигали новых высот.

Ольга Чернова, заместитель начальника цеха комплектации по производству. Фото: Анна Зайкова.

Факты о заводе «Нортек» «Нортек» входит в число четырех крупнейших шинных заводов России. Среди предприятий своего сектора алтайское предприятие является лидером по поставкам шинной продукции. Доля «Нортека» на отечественном рынке составляет 55%. Рабочий на заводе «Нортек» может получать зарплату от 40 до 120 тыс. рублей. Предприятие активно сотрудничает с высшими и средне-специальными учебными заведениями для привлечения молодых специалистов. «Нортек» выпускает около 300 позиций и наименований производственной линейки. Завод занимает первое место в стране по объему выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин, а также четвертое место по выпуску грузовых и легкогрузовых шин.

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