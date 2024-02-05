Пищевая отрасль на Алтае показала серьезный рост на фоне предыдущих "скоромных" лет

Алтайкрайстат опубликовал итоги работы промышленного сектора в 2023 году. Серьезные успехи у пищевой отрасли, которая приросла более чем на 9%. В лидерах по объемам производства оказались предприятия, выпускающие мясо птицы, растительные масла и полуфабрикаты.

Индекс производства пищевых продуктов за январь-декабрь 2023 года составил 109,1%. Для сравнения в 2022 году он составлял 103,3%, а в 2021-м и того ниже - 98%. Удачный для пищевой отрасли год был 2020-й. Тогда рост производства был обусловлен резким спросом на продукты питания в период пандемии.

Лидером прошлого года стало производство растительных масел - рост составил 38,3%. Для данного сектора конъюнктура складывается удачно - в России действуют нулевые пошлины на вывоз масел за границу, рекордный урожай масличных позволяет предприятиям работать бесперебойно.

Два крупных маслоэкстракционных завода в Барнауле и Бийске в 2023 году переработали 333 тыс. тонн масличных (из них 63,2 тыс. тонн пришлись на рапс), что составило 84% от паспортных мощностей.

На предприятии "Юг Сибири". Олег Богданов

В общей сложности произведено 128,8 тыс. тонн растительных масел, из которых 44,6% компания экспортировала в 12 стран мира.

На втором месте по росту производства оказались сухие молоко и сливки (25,6%), на третьем - мясные полуфабрикаты (23%).

Еще один сектор, который завершил год с серьезным плюсом - мясо птицы (20,2%). Увеличение связано с наращиванием мощностей предприятия "Куриное царство" в Бийске, принадлежащего компании "Черкизово".

Производство на "Алтайском бройлере" в Бийске Дмитрий Лямзин

Что ушло в минус

Не первый год снижается в Алтайском крае производство муки: по итогам 2023-его - еще на 4,2%. Всего этого продукта было выпущено 906 тыс. тонн. В декабре председатель Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман, даже несмотря на происходящее сокращение, просил не ставить крест на развитии мукомольного направления.

Главная проблема алтайских мукомолов в 2023 году, утверждал эксперт, связана с ценами на пшеницу. Из-за проблем с экспортом из европейской части страны и таможенных пошлин стоимость зерна в этих регионах оказалась ниже, чем, например, в Сибири, а мука, соответственно, дешевле.

На 17,8% сократился в Алтайском крае выпуск макарон. Это связано с нехваткой и дороговизной пшеницы твердых сортов, которая преимущественно используется в данном производстве.

Производство макарон в Поспелихе. Олег Богданов

Год от года алтайские предприятия выпускают все меньше хлеба: по итогам 2023 года сокращение производства составило еще 1,3%. По кондитерским изделиям снижение серьезнее - минус 16,4% к аналогичному периоду.

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