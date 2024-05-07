Первый шаг: на предприятии «Русская кожа Алтай» наметили план реализации нацпроекта «Производительность труда»

«День информирования» по итогам трехмесячной диагностики пилотного потока в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» провели 27 апреля на заводе ООО «Русская кожа Алтай» в Заринске.

Участие в мероприятии приняли представители компании, Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Генеральный директор предприятия Ольга Усова в ходе представленной презентации рассказала о проведённой работе и поставленных целях.

По ее словам, рабочая группа от завода прошла необходимые обучения по методам и инструментам бережливого производства. Также на предприятии подготовили двоих инструкторов по применению бережливых технологий.

С помощью полученных знаний команда завода совместно с экспертами Регионального центра компетенций провела детальный анализ пилотного потока, выявив 18 проблем и составив план по их устранению.

Предполагается, что реализация плана позволит сократить время протекания процесса более чем на 20%, а выработку повысить более чем на 10%.

Есть у меня любимая цитата: Путь в тысячу миль начинается с первого шага. И мы этот шаг сделали! Мы вошли в нацпроект в нужное время! Время больших возможностей и испытаний, которые открываются перед нами! Сегодня хочу сказать, вы большие молодцы, мы прошли часть пути и выявили точки для роста, теперь осталось реализовать то, что мы наметили. Другого пути у нас нет! Мы в ближайшие годы будем испытывать дефицит кадров, который просто так не решить, нужны другие современные подходы к оптимизации производства и один из них - Бережливое производство, — подчеркнула Ольга Усова.

В свою очередь, руководитель РЦК Александр Вагенлейтер поблагодарил руководство компании за оказанное доверие к проекту, а также пожелал успехов в поставленных целях и дальнейшем развитии своих сотрудников.

«День информирования» ознаменовал собой переход предприятия на этап внедрения намеченных улучшений по оптимизации пилотного потока, подведение итогов которых планируется через три месяца.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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