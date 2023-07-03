4 июля
﻿
Экономика
Erid: 4CQwVszH9pUiKmPzYPH

Первая раковая ферма на Алтае впечатлила всех на «Дне сибирского поля»

Агрофорум «День сибирского поля» 29 июня завершился на Алтае. Грандиозное событие собрало в одном месте сотни компаний-участников и тысячи посетителей. Свой стенд впервые представила «Раковая ферма Алтая», который посетил в том числе глава реиона Виктор Томенко. А потом написал в своем Телеграм-канале: «Какой интересный проект».

Первая раковая ферма на Алтае участвовала в форуме «День сибирского поля».
Первая раковая ферма на Алтае участвовала в форуме «День сибирского поля».
Фото: Дмитрий Лямзин.

На стенде раковой фермы можно было продегустировать авторские рецепты от шеф повара Ильи Богдан.

Гостей встречали директор и коммерческий директор предприятия Евгения Рубцова и Павел Агибалов.

Для посетителей была оформлена специальная фото-зона. Все могли любоваться австралийскими подопечными раковой фермы, которые представили себя во всей красе.

Первая раковая ферма на Алтае участвовала в форуме «День сибирского поля».
Первая раковая ферма на Алтае участвовала в форуме «День сибирского поля».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Австралийские раки, которые теперь живут на Алтае, привлекли внимание и перввых лиц. Стенд раковой фермы посетили губернатор региона Виктор Томенко и Полномочный представитель президента РФ по Сибирскому Федеральному округу Анатолий Серышев.

Первая раковая ферма на Алтае участвовала в форуме «День сибирского поля».
Первая раковая ферма на Алтае участвовала в форуме «День сибирского поля».
Фото: Дмитрий Лямзин.

На следующий день в своем Телеграм-канале губернатор рассказал о новом знакомстве.

Познакомился на форуме «День сибирского поля» с нашими алтайскими предпринимателями, которые открыли в Барнауле ферму по выращиванию раков — первую за Уралом и одну из крупнейших в стране. Проект очень интересный: на ферме занимаются разведением австралийского красноклешневого рака. Первую личинку завезли из Ставропольского края, а сейчас воспроизводят их на ферме самостоятельно, — написал Виктор Томенко.

Он отметил, что сложности с кормами, о которых ему рассказали предприниматели, постараются решить.

Сказал им готовить все документы — обязательно все внимательно изучим и разберемся, как можно помочь, — написал глава региона.

Что известно о раковой ферме

На сегодня барнаульская раковая ферма — одна из крупнейших в России. В ней обитают членистоногие самого разного возраста: только что вылупившаяся реактивная мелюзга, беспокойная молодь, степенные самки с икрой, самцы с клешнями угрожающего вида.

«Австралийцы» растут намного быстрее местных собратьев, белка в них в полтора раза больше и по вкусу они приятнее.

Вдобавок, раки питаются экологически чистыми кормами. Сейчас предприятие работает над разработкой рецептуры корма именно для австралийских красноклешневых раков.

В дальнейшем планируют оформить патент на ферму по этой уникальной рецептуре, что позволит облегчить доступ российским ракозаводчикам к отечественному корму.

Австралийские красноклешневые раки.
Австралийские красноклешневые раки.
Фото: Дмитрий Лямзин.

В середине июля в краевом центре откроется раковарня с броским названием «Где раки». Для гурманов станут подавать раков, приготовленных по самых разнообразным рецептам. Часть их будет завозиться из разных уголков России по уже отработанным логистическим цепочкам. Но самые большие и вкусные экземпляры попадут на ваш стол с «Раковой фермы Алтая», единственной в Сибири, специализирующейся на выращивании австралийских красноклешневых раков. В сравнении с ростовскими, астраханскими, волжскими или нашими, алтайскими, эти — настоящие гиганты.

  • Реклама
  • ООО «Раковая ферма Алтая»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость