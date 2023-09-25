Памятник или золото. Спор между алтайским старателем и правительством края ушел в Новосибирск

Отняли запасы
Золото на Алтае действительно водится: в 2022-м в крае добыли 687 килограммов и открыли пять новых месторождений россыпного золота - их готовили к освоению в 2023 году, сообщали Сибнедра.
Но отношения золотодобытчиков и поборников сохранения природы в регионе хронически не складываются (см. врезку "Экология и золото - история противостояния").
На сей раз границы природного памятника «Долина реки Каменки» пересекли лицензионный участок фирмы «Аурус" в низовье Каменки, притока Катуни (более подробно - здесь).
Из-за этого утвержденные запасы золота уменьшились на 28,4 кг, что привело к крупному ущербу фирмы: 131 млн рублей - так, по крайней мере, ситуацию старатели представили ситуацию в суде.
Памятник создали в 2023-м. Фирма получила лицензию в 2019-м. И вот золотодобытчик инициировал суд с правительством Алтайского края - потребовал признать недействующими постановление о создании памятника. При этом его аргументы не ограничились бизнесом.
Фирма «Аурус» была ранее зарегистрирована в Томске, в настоящий момент ее юрадрес в Барнауле.
Произвольные границы
Вот какие доводы привел на суде представитель фирмы Артем Уткин против памятника природы.
- Создание «Долины реки Каменка» не согласовали с Министерством обороны РФ.
- Перед подписанием постановления правительства края от 2023 года №41 (о создании памятника) не провели публичные слушания.
- Границы «Долины» определены произвольно: в них включили территорию, где не обнаружено редких птиц (речь шла о черном аисте) и растений.
- Эко-обследование проведено слишком давно - четыре года назад. Значит, оно «не могло являться основанием для создания нового памятника природы краевого значения в 2023 году».
Памятник победил
Но ни один аргумент золотодобытчиков судью не убедил - в первой инстанции победил памятник, и постановление отменять не будут.
Как оказалось, согласовывать «Долину реки Каменки» с Минобороны и не требовалось - на этой территории нет земли и ресурсов, предоставляемых для Вооруженных Сил.
Публичные слушания перед созданием памятника природы проводить тоже не нужно.
Единый комплекс
Места обитания редких животных и растений нельзя ограничить лишь точками, где их зафиксировали. И даже более того: территория должна быть единым и естественно сложившимся природным комплексом.
При этом более позднее эко-обследование, проведенное в 2023 году учеными Кемеровского госуниверситета, подтвердило: здесь по-прежнему живет черный аист и произрастают редкие растения.
К тому же границы памятника учли пещеру Адамово ребро - она представляет самостоятельную ценность и со временем к ней будет проложена эко-тропа.
Что касается бизнес-потерь, то, как выяснилось, в лицензии, выданной фирме, содержалась информации о планируемом памятнике природы и его границах. И это даже предлагалось учесть при проектировании и проведении геологоразведочных работ. По каким причинам фирма упустила эту информацию (и упустила ли), в суде не выяснялось.
Так или иначе - фирма «Аурус» в конце августа подала жалобу. Ее рассмотрит пятый апелляционный суд в Новосибирске.
Экология и золото - история противостояния
По оценкам профессора АлтГУ Геннадия Барышникова, запасы золота и серебра на Алтае (считая и Республику Алтай) весьма приличные - на 5 млрд долларов, рассказал он агентству Амител.
Очевидно, у добычи драгметаллов на Алтае хорошие перспективы. Вопрос в отношениях добывающих фирм с местными жителями и природоохранными структурами.
Бизнес утверждает, что "люди ходят по золоту и живут в нищете". А население, которому нужны рабочие места и зарплаты, видит последствия их деятельности в лесу и высказывает недовольство. Вот неполная подборка конфликтов - все они разрешены не в пользу предпринимателей.
В 2019 году минприроды края обнаружило, что старательская артель «Дорожная» добывала золото в Солонешенском районе, не заключив договор аренды, разрушила почву и изменила русло реки Быстрая. Ведомство добилось в суде решения о восстановлении участков.
В том же 2019 году суд запретил фирме «Ануй» добывать золото в Солонешенском районе из-за уничтожения редких животных и растений.
Не смогла приступить к добыче золота в этом же районе «Артель Солнечная». Сначала миприроды края отказало ей в аренде участков, так как это будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде.
В 2022 году артели "Солнечная" все же передали два участка в аренду. Но ее проект освоения лесов получил отрицательное заключение госэкспертизы. Сейчас артель пытается через суд обязать минприроды выдать ей положительное заключение, решения еще нет.
В 2023 году минприроды края подало иск к барнаульской фирме «Агротрейд», имеющей лицензию на добычу золота на Салаире. Сумма иска беспрецедентная для края: 73 млн рублей.
Этой суммой ведомство оценило ущерб, причиненный лесному фонду в результате самовольного снятия и порчи почвы. Но и в этом случае суд тоже еще не пришел к какому-то решению.