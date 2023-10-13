Падение доллара до 80 рублей спрогнозировал эксперт

Доллар США может упасть до 80 рублей после введения механизма обязательной продажи валюты российскими экспортерами.

Это произойдет в течение полугода, уверен известный финансист Алексей Зубец.

И новые меры по укреплению рубля вводить не придется, пишет ura.ru.

Другой эксперт заявил, что подобные прогнозы делать еще рано — на рынке сейчас спекулятивная реакция.

Между тем определенная стабилизация курса рубля может свидетельствовать о достижении сбалансированности валютного рынка России.

Доллар по 100 рублей

Ранее сообщалось, почему доллар растет, невзирая на усилия правительства и Центробанка РФ. В начале октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» признал ослабление национальной валюты и проблемы с невозвратом валютной выручки, но выразил уверенность, что принятые меры по исправлению ситуации приведут к хорошим результатам.

Что касается мер, то Центробанк уже дважды поднимал ключевую ставку, а с 14 по 22 сентября 2023 года увеличил ежедневный объем продаваемой валюты с 2,3 до 21,4 млрд рублей. Но, несмотря на все это, 5 октября курс доллара на Московской бирже вновь достиг «психологической» отметки в 100 рублей.