5 апреля
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Экономика

Отмечаем 70 лет прогресса и единства с Профсоюзом строителей Алтайского края

С 1907 года мы стоим на защите прав и интересов работников строительной отрасли. Наш профсоюз - это не только огромное сообщество из 200 тысяч строителей по всей России, но и вековая история борьбы, солидарности и достижений.

Отмечаем 70 лет прогресса и единства с Профсоюзом строителей Алтайского края.
Отмечаем 70 лет прогресса и единства с Профсоюзом строителей Алтайского края.
Источник: Замороко А. А.

Мы гордимся тем, что внесли вклад в формирование и развитие "Строительного комплекса", и продолжаем работать ради создания лучших условий для каждого из нас.

Взаимодействуя с международными профсоюзными организациями, мы делимся опытом и укрепляем глобальную солидарность. Наша цель — продвижение интересов строителей на всех уровнях, от местного до международного.

Следуя принципам демократии и независимости, мы активно влияем на социальную политику, обеспечивая защиту и поддержку нашим членам.

В эпоху цифровизации мы идем в ногу со временем, применяя новые технологии для укрепления и развития профсоюзного движения.

Присоединяйтесь к нам в праздновании этой знаменательной даты и будьте частью истории, направленной на создание справедливого и развитого строительного сообщества!

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