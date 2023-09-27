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Экономика

Открытие Private Banking представил барнаульцам новые идеи для инвестиций

26 сентября в барнаульском отеле «Заречье» прошел бизнес-завтрак для клиентов Открытие Private Banking на тему «Возможности для инвестирования на российском рынке акций». Экспертом российского фондового рынка выступил директор по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталий Исаков.

На встрече гости и спикер подробно обсудили особенности современного российского фондового рынка, познакомились с наиболее эффективными доходными инструментами для диверсификации инвестиционных портфелей, а также с новыми идеями профессионалов фондового рынка и новыми продуктами УК «Открытие» для инвестиций в растущий российский рынок ценных бумаг.

В настоящее время на рынках наблюдается период высокой неопределённости, поэтому сейчас сложно давать прогнозы. Однако, именно такое время можно считать наиболее благоприятным для инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — отметил Виталий Исаков.

Подобные деловые и неформальные мероприятия для клиентов Открытие Private Banking регулярно проводятся в различных регионах России. В качестве гостей и спикеров на них выступают ведущие эксперты в сфере бизнеса, инвестиций и управления проектами.

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