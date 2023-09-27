Открытие Private Banking представил барнаульцам новые идеи для инвестиций

На встрече гости и спикер подробно обсудили особенности современного российского фондового рынка, познакомились с наиболее эффективными доходными инструментами для диверсификации инвестиционных портфелей, а также с новыми идеями профессионалов фондового рынка и новыми продуктами УК «Открытие» для инвестиций в растущий российский рынок ценных бумаг.
В настоящее время на рынках наблюдается период высокой неопределённости, поэтому сейчас сложно давать прогнозы. Однако, именно такое время можно считать наиболее благоприятным для инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — отметил Виталий Исаков.
Подобные деловые и неформальные мероприятия для клиентов Открытие Private Banking регулярно проводятся в различных регионах России. В качестве гостей и спикеров на них выступают ведущие эксперты в сфере бизнеса, инвестиций и управления проектами.