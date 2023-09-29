От микро к нано. Почему «мельчают» кредиты в Алтайском крае

Микрокредитный рынок Сибири
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле, впервые после четырех месяцев непрерывного роста снизился средний размер микрокредитов, которые брали россияне. В целом по РФ снижение составило 0,4% за месяц.
Алтайский край полностью уложился в русло общероссийских тенденций, однако, например, в Новосибирской области снижение составило 0,9%, в Омской — 0,6%, а в Иркутской — 0,1%. При этом, например, в Кузбассе наблюдался рост на 0,4%, а в Красноярском крае — на 0,6%.
Региональные особенности
Руководитель направления по развитию систем скоринга МФК «Лайм-Займ» Валерий Гораш выразил altapress.ru мнение, что на снижение и повышение среднего размера микрозайма влияние оказал средний доход и уровень закредитованности по каждому конкретному региону.
Валерий Гораш,
Руководитель направления по развитию систем скоринга МФК «Лайм-Займ»:
Снижение наблюдается в регионах менее промышленных, поэтому кредиторы при формировании предложений ограничивали суммы, чтобы лучше вписаться в макропруденциальные лимиты. Кроме того, следует учитывать, что в Красноярский край входит и Норильская агломерация, которая может существенно влиять на средний размер микрозайма.
Он добавил, что указанные регионы Сибири отличаются друг от друга как по экономическим показателям, таким, как уровень доходов, прожиточный минимум и т.д, так и по социальным, в которые входят региональные меры поддержки, демографическая ситуация и прочее.
Общероссийская ситуация
Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что выдача микрозаймов летом снижалась, не в последнюю очередь из-за принятых Центробанком мер по охлаждению микрофинансового рынка.
Алексей Волков,
директор НБКИ по маркетингу:
В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам.
Он также указал, что эти меры привели к сокращению выдачи микрозаймов, прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой.