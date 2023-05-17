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Экономика

Опубликован рейтинг лучших кредитных карт для снятия наличных

Финансовый интернет-портал Выберу.ру опубликовал рейтинг лучших кредитных карт для снятия наличных, проанализировав предложения ста крупнейших розничных банков страны.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Как отметили авторы рейтинга, кредитные карты в 2023 году вновь стали пользоваться повышенным спросом. При этом, у многих людей нередко стала возникать необходимость снять с кредитки наличные. Как правило, кредитно-финансовые учреждения на такого рода операции устанавливают повышенные проценты, отменяют льготный период на них и взимают высокие комиссии за снятие денег в банкомате. Однако с начала 2023 года некоторые банки отказались от этой традиционной маркетинговой политики.

Аналитики «Выберу.ру» изучили текущие условия кредитных карт с возможностью снимать наличные и внимательно проанализировали такие критерии, как:

  • условия снятия наличных с кредитной карты и максимальная сумма снятия денег без комиссии;
  • возможность использовать льготный период при снятии наличных; лимит кредитования;
  • размер процентной ставки по кредиту; величину льготного периода;
  • годовую стоимость обслуживания и цену за выпуск карты.

Дополнительно в расчёт рейтинга кредитных карт были также включены проценты начисления кешбэка.

В результате первое место в рейтинге лучших кредитных карт для снятия наличных занял банк «Открытие», на втором оказался Азиатско-Тихоокеанский банк, на третьем – банк «Ренессанс».

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