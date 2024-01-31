Обучения бережливому производству прошли на предприятии «Русская кожа Алтай» в рамках нацпроекта.

Обучения по темам «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшениям на предприятиях», «5С», «Производственный анализ» были проведены в январе 2024 года на предприятии-участнике национального проекта «Производительность труда» ООО «Русская кожа Алтай».

Интенсивы для членов рабочей группы предприятия проводили тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В настоящее время компания «Русская кожа Алтай» готовится к активной фазе реализации нацпроекта по оптимизации выбранного потока, а подобные тренинги позволяют сделать этот процесс более эффективным.

В частности, обучение по теме «Основы бережливого производства» нацелено на проявление анализа рядовыми сотрудниками своих действий на всех стадиях производства продукции с точки зрения разделения на работы, добавляющие и не добавляющие ценности готовой продукции. В конечном итоге отработанные навыки позволят минимизировать или исключить потери, а также снизить количество труда, не добавляющего ценности готовой продукции.

Новые знания по теме «Реализация проектов по улучшениям на предприятиях» помогают участникам рабочей группы понять методологию проектной деятельности, разобраться в этапах реализации проекта на предприятии, научиться формулировать проблемы, снижающие эффективность работы, а также составлять планы по их решению.

Что касается обучения по системе «5С», то оно дает сотрудникам понимание основ методики по обустройству безопасного, удобного и эффективного рабочего пространства, где создается больше действий, направленных на увеличение ценности продукта, в том числе и путем снижения издержек.

А тренинг «Производственный анализ» помогает сотрудникам анализировать основные причины невыполнения или перевыполнения (что тоже относится к потерям на производстве) сменного задания и применять корректирующие действия с целью исключения повторений отклонений от планового задания.

Ведущий технолог и руководитель рабочей группы предприятия Александр Тимирязев, комментируя проведенные обучения, подчеркнул: «Познавательную серию курсов по бережливому производству прослушал в рамках проекта производительность труда. Тренер РЦК очень грамотно и интересно доносил информацию. Полученные знания безусловно пригодятся нам в оптимизации производственных процессов».

Напомним, в рамках реализации нацпроекта сотрудники компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций проводят оптимизацию выбранного пилотного потока, улучшение производственной системы, а также организуют проектный офис на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений. Старт этих работ запланирован на 31 января. Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта с конкретными результатами будет проведено в июне текущего года.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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