6 февраля
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Экономика

Обанкротившийся холдинг на Алтае пытается взыскать 3 млрд рублей с бесследно пропавшего человека

В разных инстанциях Арбитражного суда продолжают рассматривать дело о банкротстве некогда крупного агрохолдинга "Юг Сибири", которое обрастает все новыми подробностями. Не так давно вынесено решение в отношении одного из бывших управляющих. Он нарушил закон и теперь должен за это ответить деньгами. Правда, найти его никто не может.

Наручники. Деньги. Арест.
Наручники. Деньги. Арест.
unsplash.com

Из сообщений конкурсного управляющего, который сейчас ведет дело "Юга Сибири", следует: в пользу обанкротившегося холдинга выиграно два дела. Ответчиком по каждому выступает некий Николай Овчинников.

Суммы претензий к нему немаленькие - 2,9 млрд рублей и 300 тыс. рублей.

В свое время именно Овчинников был ликвидатором компании. Функции эти он выполнял недолго и, когда пришло время передавать дела следующему, человек будто растворился.

На предприятии &quot;Юг Сибири&quot;.
На предприятии "Юг Сибири".
Олег Богданов

По закону отдать финансовые документы, печати, штампы и все остальное для последующей инвентаризации, оценки и реализации имущества ликвидатор должен в течение трех дней. Вовремя Овчинников этого не сделал.

Его уведомили еще раз - безответно. Когда суд начал разбираться, оказалось, что забрать документы конкурсный управляющий пытался не только у Овчинникова, но и у руководителя компании, финансового директора и бухгалтера.

Все они утверждали, что нужной документацией не обладают. Самое удивительное в этой истории, что вместе с документами пропал и сам Овчинников.

На заводе &quot;АгроСиб-Раздолье&quot;.
На заводе "АгроСиб-Раздолье".
Олег Богданов

"Как следует из поступившего в суд ответа МВД России по Москве, Овчинников Николай объявлен в розыск, значится без вести пропавшим", — говорится в материалах Арбитражного суда.

Об ответчике известно совсем немного: когда-то занимался бизнесом, имел две фирмы в Москве и Крыму. Обе в настоящий момент ликвидированы. В отношении Овчинникова в 2023 году уже проходила процедура личного банкротства.

Что удалось продать

За почти шесть лет, что длится процедура банкротства "Юга Сибири", с молотка уже ушла часть активов бывшего агрохолдинга.

Ребрихинский мелькомбинат
Ребрихинский мелькомбинат
Компания "Юг Сибири"

Покупателем ребрихинского мелькомбината стала компания «Продинвест», входящая в бизнес-структуру аграрного предпринимателя Александра Бродникова. В 2023 году появилась информация, что актив перешел под контроль экспортного союза SEUS.

Служебно-техническое здание площадью 568,7 квадратных метров, гаражи на 10 машин, склад, подъездные пути, канализацию, а также земельный участок в Камне-на-Оби за 8,2 млн рублей купил Покровский завод растительных масел из Белгородской области.

Самые лакомые "кусочки" - два маслоэкстракционных завода в Барнауле и Бийске - находятся в аренде группы "Благо".

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