О льготах для предпенсионеров в 2024 году рассказал юрист

Предпенсионеров освобождают от налога на имущество по одному объекту любого вида. Также граждане этой возрастной категории могут рассчитывать на долю в наследстве независимо от завещания.
Людей предпенсионного возраста нельзя увольнять, кроме случаев ликвидации компании или сокращения штата. Безработным при этом должны выплачивать повышенное пособие.
О дополнительных льготах рекомендуют узнать в местном отделении Соцфонда.
Ранее стало известно, кому положены выплаты в затопленных населенных пунктах Алтая и куда за ними обращаться.
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