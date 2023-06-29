Новые возможности для экспортеров

Экономия на транспортировке

В 2022 году была добавлена новая услуга по содействию в транспортировке продукции. Компания из Алтайского края (субъект малого и среднего предпринимательства), заключив контракт на поставку продукции в зарубежные страны, может обратиться к нам за услугой по софинансированию затрат на транспортировку.

80% затрат на логистику может взять на себя центр в части оплаты транспортных расходов по территории России (но не более 500 тыс. рублей на одну организацию).

Экспедитор. Фото: ru.freepik.com, автор prostooleh.

Правильный путь за рубеж

Этим поддержка экспорта продукции и услуг из Алтайского края, конечно, не ограничивается.

Сегодня многие компании заинтересованы в поиске новых клиентов за границей. Причем компании не просто ждут, когда им найдут партнеров в той или иной стране, а сами готовы туда ехать, встречаться и вести активные переговоры. В этой связи растет интерес к международным выставкам, на которых мы организовываем работу региональных стендов. Также становятся популярны бизнес-миссии, которые помогают экспортерам увидеть страну изнутри и понять ее специфику.

К примеру, в этом году у нас запланировано участие в различных международных выставках, таких как «WorldFood Moscow-2023», «Агропродмаш-2023», «FoodExpo QAZAQSTAN 2023» и т. д. Участникам будет предоставлено оборудованное рабочее место на коллективном стенде. Также запланирован ряд международных бизнес-миссий в различные страны: Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Иран и т. д.

Каждый предприниматель, который задумался о выходе на зарубежные рынки или планирует расширить географию и увеличить объемы поставок, найдет среди услуг Центра что-то для себя.

Грузовик. Фото: unsplash.com, автор Kendall Henderson.