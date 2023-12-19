Алтайские аграрии добились успехов в выведении новых сортов и гибридов подсолнечника

Исполнительный директор ООО «Сибагроцентр» Сергей Моисеев рассказывает об успехах в выведении новых сортов и гибридов подсолнечника кондитерского и масличного сортов.

За каким сортом «охотятся» маслопереработчики, и почему именно он занимает более 70 процентов посевных площадей подсолнечника в Алтайском крае? Почему важен не только вкус, но и эстетический вид семян? Какие новые гибриды находятся « в работе», и в чем они должны превзойти своих предшественников?

Компания «Сибагроцентр» основана в 2002 году, располагается в Рубцовске и занимается селекцией и семеноводством сортов и видов подсолнечника, а также кукурузы, льна, рапса и сои. Все производство семян ( вплоть до очистки и упаковки) проходит на собственном оборудовании и под контролем своей лаборатории.

Лаборатория «Сибагроцентр» . Источник: altai-agro.ru

Основная задача компании – обеспечить партнеров качественными семенами и помочь им в выборе гибридов и сортов, пригодных для возделывания в каждой конкретной климатической зоне. Представительства компании работают в Оренбургской, Свердловской и Новосибирской областях, в Республике Башкортостан и Казахстане.

В 2011 году на базе «Сибагроцентра» для селекции новых гибридов и сортов было создано научно-производственное объединение «Алтай».

В результате, в государственный реестр селекционных достижений был внесен кондитерский сорт подсолнечника «Алтай» и скороспелый масличный сорт «Алей».

Отличительные особенности «Алея» — высокий потенциал урожайности, очень короткий период вегетации и выход масла в районе 54%.

Уборка подсолнечника. Источник: altai-agro.ru

В этом непростом году особо хочу отметить поддержку Минсельхоза Алтайского края. Выделенный нам целевой кредит на пополнение оборотных средств под 4,5% годовых позволил своевременно рассчитаться с производителями созданных нами семян в Егорьевском и Рубцовском районах. Семена эти поступят в качестве импортозамещения как нашим аграриям, и так и за пределы края.

Кроме того, марте по при поддержке правительства края по программе Минпромторга мы смогли приобрести не уступающий мировым аналогам фотосепаратор алтайского производства от компании СиСорт и Норию в придачу. Приятно, что стоимость новой техники оказалась для нас дешевле на 25% от обычной цены.

Показателем успеха является то, что ежегодно маслопереработчики ( особенно те, которые экспортируют свою продукцию в Китай) спрашивают адреса хозяйств, которые работают с нашим сортом, с гарантированно высоким уровнем выхода масла.

Два других сорта на предварительных сортоиспытания также отличились очень коротким периодом вегетации и абсолютно не уступили по урожайности своим зарубежным «собратьям»: на некоторых площадках она достигала 30 ц/га.

Большим спросом в хозяйствах России и Казахстана пользуется и силосный сорт подсолнечника, который даже в самых неблагоприятных погодных условиях он позволяет получить урожай до 780 центнеров зеленой массы с гектара. А благодаря высокому содержанию влаги, он позволяет добавлять в силос любые культуры с высоким содержанием сухого вещества.

Каждый год предприятием закладывает до 150 опытных делянок подсолнечника, кукурузы и рапса, проводит сравнительные анализы и уже после них предлагает партнерам ( а среди них – более 500 хозяйств и агрохолдингов России и Казахстана) лучшие сорта сельхозкультур.