Новые рынки сбыта и уход от ошибок: участников нацпроекта «Производительность труда» научат экспорту

Данную программу реализуют Минэкономразвития России и Школа экспорта РЭЦ. Специально подготовленные наставники помогают пройти все шаги по циклу экспортного проекта и избежать распространенных ошибок. Отдельные блоки программы освещают тематику ведения экспортной деятельности в условиях санкционного давления, получения сертификации и разрешений для экспорта, а также продвижения товаров и услуг на территориях дружественных стран.
Итогом же обучения станет готовность к освоению новых рынков сбыта или расширению географии продаж, заключению новых экспортных контрактов на поставку продукции в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Российской Федерацией.
Обучение по программе «Акселератор экспортного роста» — одна из системных мер поддержки предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». В Алтайском крае с 2019 года по этой программе подготовлен 31 специалист, — рассказал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.
Пройти обучающий курс можно на безвозмездной основе в формате онлайн. Старт ближайшего потока запланирован на 18 марта, а следующего – 15 апреля. Регистрация доступна по ссылке: https://exportedu.ru/CREG.
СПРАВКА
Школа экспорта РЭЦ являет собой лицензированную образовательную организацию, созданную на базе Российского экспортного центра для реализации образовательных и акселерационных программ для российского бизнеса. Школа оказывает информационно-образовательную поддержку экспортно ориентированным предприятиям для выхода на международный уровень торговли и повышения эффективности экспортных поставок.
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