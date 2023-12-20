Новые экспортные возможности. Что даст Алтайскому краю строительство линейного элеватора в Бийске

Реализация масштабного инвестиционного проекта, связанного со строительством компанией "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" линейного элеватора в Бийске, отроет перед алтайскими аграриями новые возможности, уверен министр сельского хозяйства края Сергей Межин.

Об этом он высказался в ходе интернет-форума, прошедшего на официальном сайте региона 12 декабря.

Строительство элеватора в Бийске компанией ООО "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" — значимый для зернового региона проект, это серьезный шаг в сторону усиления экспортных связей края со странами Средней Азии, Ближнего Востока, Китая, — подчеркнул глава регионального минсельхоза.

По его словам, запуск объекта мощностью 200 тысяч тонн зерна и с оборотом 500 тысяч тонн продукции в год в Бийско-Чумышской природно-климатической зоне, где получают максимальные урожаи сельхозкультур, обеспечит хозяйствам дополнительные возможности по реализации своей продукции.

Отдельно Сергей Межин остановился на возможностях развития экономического взаимодействия с Китаем.

Если говорить об экспорте в Китай, то это направление перспективное, уже сейчас фиксируется рост объемов отгрузки зерновых и зернобобовых по отношению к аналогичному периоду прошлого года в семь раз. Запуск нового элеватора в Бийске будет способствовать дальнейшему росту отгрузок, — выразил уверенность министр.

Напомним, о том, что в Бийске будет построен элеватор стоимостью 5 миллиардов рублей, стало известно в июне текущего года в ходе рабочей встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко и генерального директора холдинга "Новый сухопутный зерновой коридор" Сергея Пушкина на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Сергея Пушкина, холдинг планирует построить сеть элеваторов в семи регионах России.

Элеватор в Алтайском крае будет первым. Уже начинается его проектирование, — рассказал руководитель компании.

О самом проекте известно, что линейный элеватор в алтайском наукограде будет предназначен для зерновых, зернобобовых и масличных культур. Элеватор будет включать в себя 20 силосов вместимостью 7,5 тысячи тонн и 10 силосов вместимостью 5 тысяч тонн каждый, 5 зерносушилок мощностью 50 тонн в час, лабораторию, устройства приема и отгрузки с железнодорожного и автотранспорта.

Что касается логистики, то планируется, что все хранимое сырье на элеваторе будет отправляться на Забайкальский зерновой терминал для дальнейшего экспорта в Китай. Единовременная отправка сырья с элеватора составит около 5 тысяч тонн.

Для реализации проекта уже подобраны земельные участки и возможности подключения к инфраструктуре. Ожидается, что с открытием элеватора будет создано порядка 120-130 новых рабочих мест.

Уже в сентябре текущего года на полях Восточного экономического форума губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Сергей Пушкин подписали соглашения о социально-экономическом партнерстве между краевым правительством и ООО "Новый Сухопутный Зерновой Коридор".

Важно добавить, что элеватор планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года. Он будет соответствовать самым высоким стандартам технологического оснащения.