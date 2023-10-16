Нестандартные решения. Как алтайский завод выпускает для своих клиентов целые производства

Если у вас появилась интересная идея для производства, не обязательно сразу затевать строительство завода для ее реализации. Идею можно опробовать без затрат на организацию цехов, оборудование, цеха и штат сотрудников — для этого существует контрактное производство. В Алтайском крае отличным примером служит компания «ТДК ТЕХ», выделившаяся в свое время в отдельное направление из «ЗИАС Машинери».

Здесь можно не просто заказать выпуск каких-либо товаров под собственной торговой маркой, но также поручить доработку проекта опытным инженерам и даже получить полностью автоматизированную производственную линию. Нам удалось побывать на производстве и поговорить с сотрудниками компании.

Просто хотели дозагрузить станки…

Как рассказал заместитель директора «ТДК ТЕХ» Алексей Кобец, сперва на «ЗИАС Машинери» просто хотели дозагрузить вспомогательные производственные мощности, которые какую-то часть времени простаивали. Дозагружать их планировалось при помощи привлечения сторонних заказов. Однако очень быстро заказы стали приобретать форму больших проектов, которые начали расти и развиваться дальше. Для работы с такими проектами и была создана «ТДК ТЕХ».

Благодаря полученным за эти годы компетенциям сейчас мы делаем следующий шаг — начинаем ориентироваться на автоматизированные производственные линии и комплексы. Нам сейчас интересны именно такие большие проекты, которые можно масштабировать вплоть до выделения в отдельное производство, — рассказывает Алексей.

Алексей Кобец. Фото предоставлено компанией «ТДК ТЕХ».

Он также отметил, что в основе деятельности «ТДК ТЕХ» лежит система бережливого производства, сочетающая в себе как современные разработки, так и классические советские подходы. Компания изначально строит производство на принципах рационального использования всех видов ресурсов — сырья, рабочего времени и т.д. Реализованная здесь система позволяет видеть каждую мелочь и оперативно реагировать на изменения ситуации.

От объяснения «на пальцах» до готового продукта

«ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой по выгодным ценам. Проекты сопровождаются отдельным сотрудником, с которым заказчик всегда может обсудить те или иные вопросы. Компания дорабатывает черновые проекты, сама изготавливает оснастку и непосредственно производит продукцию.

«ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото: Дмитрий Лямзин. «ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото: Дмитрий Лямзин. «ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото: Дмитрий Лямзин. «ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото: Дмитрий Лямзин. «ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото: Дмитрий Лямзин. «ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото: Дмитрий Лямзин. «ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото: Дмитрий Лямзин.

Как рассказала руководитель проектов «ТДК ТЕХ» Анна Помогалова, бывает даже так, что клиент может прийти вообще без проекта — просто нарисовать эскиз или объяснить свою идею едва ли не на пальцах, а компания уже ищет инженерные решения и способы ее реализации.

Число клиентов постоянно растет, с каждым годом. Обращаются со всей России. Помимо Алтайского края это Иркутская, Московская, Омская, Новосибирская области и многие другие. Обороты растут, мы уже планируем расширение и производственных площадей, и штата, — рассказывает Анна.

Анна Помогалова. Фото: Дмитрий Лямзин.

Она также отметила, что, в отличие от многих других промышленных предприятий из разных отраслей, «ТДК ТЕХ» не испытывает проблем с кадрами. Более того, в компании собралась такая команда, где каждый сотрудник универсален и способен выполнять работу специалистов из различных областей.

Аптечные роботы и другие инновации

Компетенции «ТДК ТЕХ» позволяют компании реализовывать весьма нестандартные проекты. Как рассказал главный инженер компании Евгений Шапкин, в прошлом году к компании обратился заказчик с техническим заданием на проектирование и изготовление «Робота для аптек». На данный момент уже произведены поставки данной разработки, и она успешно запущена. «Робот для аптек» представляет собой систему хранения с автоматизированной выдачей препаратов. Система устанавливается на аптечный склад, туда загружаются препараты, назначаются ячейки и система раскладывает препараты в назначенные ячейки.

В аптеке провизор выбирает позицию, нажимает кнопку, и робот сам по специальному желобу подает ему нужный препарат. Таким образом, провизору не приходится уходить и искать лекарства, а покупателям — томиться в ожидании. Кроме того, автомат может обслуживать сразу несколько аптек, если они расположены в одном здании (например, в ТЦ).

Также производим тысячами штук электроблокировки дифференциалов для мостов УАЗа, на базе которых в Новосибирске изготавливаются квадроциклы. На данный момент запускается производство пневмоблокировок — это полностью разработка ТДК Тех. В настоящий момент проходят испытания, и в ближайшие месяцы уже начнутся серийные поставки, — рассказывает Евгений Шапкин.

Евгений Шапкин. Фото: Дмитрий Лямзин.

По его словам, в 2023 году запущено производство блоков бесперебойного питания, которые используются для серверов, и уже отгружено более тысячи корпусов различной конфигурации и мощности. На 2024 год объем выпуска корпусов планируется увеличить до 10 000 штук.

На объекте заказчика ведется монтаж и запуск автоматической линии по изготовлению европоддонов. На данной линии производится загрузка подготовленной древесины и на выходе заказчик за 40 секунд получает брендированный поддон.

«ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото предоставлено компанией «ТДК ТЕХ». «ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото предоставлено компанией «ТДК ТЕХ». «ТДК ТЕХ» предлагает партнерам комплекс услуг по контрактному производству сертифицированной штампованной продукции под их торговой маркой. Фото предоставлено компанией «ТДК ТЕХ».

Также ведется проектирование полностью автоматической линии изготовления планок крепления конвейерной ленты. На данной линии требуется загрузка штрипсы (ленты) и быстрая переналадка на нужный вид из 5 планок, отличающихся и конфигурацией, и типоразмерами, остальные операции такие как: штамповка, вырубка, маркировка, резьбонакатка, гибка и отрубка в заданный размер выполняются автоматически, практически без участия человека.

Ориентировочно изготовление линии, будет запущено с начала 2024 года. Запуск самой линии планируется к концу 2024 года.

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