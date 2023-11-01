Недооцененный ресурс

В последние годы электростанции поставляют на рынок все больше вторсырья. Только Сибирская генерирующая компания (СГК), обеспечивающая теплом потребителей в восьми регионах, продала в 2022 году 600 тыс. тонн золы-­уноса и 2,5 млн тонн шлаков. Для энергетиков продажа этих побочных продуктов работы теплоэлектростанций — еще не бизнес: «Мы решаем вопрос заполнения золоотвалов». А вот производители стройматериалов видят в них прямую выгоду. И все же этот вид сырья еще сильно недооценен. Чем и кому он может быть интересен?

Земельные ограничения

В 1903 году на Мало-Балдинском лугу в Барнауле провели первые в истории состязания сельхозорудий. Несколько десятилетий спустя место в районе протоки Малый Балдин, в трех километрах от русла Оби, заняли сооружения для хранения золошлаков — продуктов сжигания угля городских ТЭЦ.

Еще в 1970-х годах алтайский политех изучал возможность их использования — ведь земельные ресурсы для размещения ежегодно прибывающих отходов не бесконечны. Оказалось, обе составляющие — и зола-уноса, и топливный шлак — отличное сырье.

Выводы ученых подтвердила практика. Завод «Теплит» в Свердловской области сегодня крупнейший производитель стеновых газобетонных блоков на Урале. И крупнейший же потребитель золы-­уноса — ежегодно он берет на Рефтинской ГРЭС более 200 тыс. тонн.

«Теплит» добавляет золу в смесь, из которой изготавливается блок, чтобы сделать ее более однородной, но главное — чтобы повысить морозоустойчивость блоков и увеличить прочность стен», — сообщает завод в соцсети.

Из блоков завода давно строят и жилые, и административные здания. Правда, это предприятие изначально спроектировали для утилизации золы.

Фото предоставлены пресс службой СГК.

Проверка на безопасность

На Алтае одним из крупных потребителей, «распробовавших» золу-уноса Барнаульской ТЭЦ-3, была фирма-производитель газобетона «Экоинвест». В 2013 году ее гендиректор объяснял свой выбор так: золой можно заменить до 20% цемента, а она в восемь раз дешевле. Значит, можно резко уменьшить себестоимость газобетона.

Но спрос на золошлаки алтайских ТЭЦ начал устойчиво расти только последние лет семь. С 2016 года продажи золы-уноса Барнаульской ТЭЦ-3 (а она наиболее востребована) увеличились более чем втрое, в том числе в 2022 году — на 31%. В прошлом году было продано 25,7 тыс. тонн этого продукта, в 2023-м продадут около 27 тыс.

Не последнюю роль в этом росте спроса, вероятно, сыграла и проверка на безопасность. СГК по своей инициативе провела государственную экологическую экспертизу ряда проектов использования золошлаков. А кроме этого, стала регулярно проводить анализ радиационной безопасности золы-уноса в аккредитованных центрах Роспотребнадзора. Проекты, по данным экспертиз, полностью соответствуют требованиям, а зола-уноса — СанПиНам.

Фото предоставлены пресс службой СГК.

Заботливый завод

По словам Игоря Лузанова, директора Западно-Сибирского филиала СГК, алтайские станции увеличили поставки золы-­уноса, в том числе на завод корпорации «Технониколь», расположенный в городе Юрга Кемеровской области».

Юргинский завод производит кровельные материалы и гидроизоляционное покрытие. С золой от станций из Барнаула, Новосибирска и Красноярска он работает больше 15 лет и заменяет ею до 70% минеральных наполнителей.

Зола, объясняют на заводе, придает материалам необходимые прочностные характеристики. К тому же в корпорации «Технониколь» использование вторсырья — еще и стратегия: она настроена на заботу об окружающей среде, а потому готова закупать больше.

Прочная дорога

После утверждения в 2022 году плана правительства России по повышению объемов утилизации золошлаков больший интерес к ним стали проявлять и гоструктуры. Игорь Лузанов привел пример: использование золы-уноса на участке дороги Павловск — Топчиха. Этот пилотный проект реализовали совместно с «Алтайавтодором» в 2023 году.

- С помощью машины ресайклера дорожники восстанавливают и стабилизируют дорожное полотно, добавляя вяжущую смесь из цемента и золы-уноса. Получается крепкое монолитное основание, позволяющее выдерживать нормативные нагрузки, — рассказывали в СГК.

Со своей стороны СГК вместе с Ассоциацией «Р.О.С.АСФАЛЬТ» разрабатывает предварительный национальный стандарт, который сможет точно классифицировать золошлаки применительно к дорожному строительству.

- В дальнейшем на основе предварительного стандарта будет разработан государственный. После этого дорожники смогут использовать золошлаки уже не в качестве эксперимента, — объяснили в СГК.

Фото предоставлены пресс службой СГК.

Дешевые ресурсы

Угольная генерация России дает 18 млн тонн золошлаков, в том числе станции СГК — около 8 млн. Для энергетиков это огромные объемы, которые надо хранить в соответствии с требованиями, желательно — не увеличивая площади хранения.

Для экономики же это колоссальные и дешевые ресурсы. Ученые считают, что побочные продукты работы ТЭЦ — перспективные мелиоранты и удобрения. В СГК золошлаки применили для рекультивации нарушенных земель в Красноярском крае и Кемеровской области. И сегодня вместе с партнерами разрабатывают технологию производства бесцементного (геополимерного) бетона с использованием до 80% золошлаковых смесей.

- Такая технология не требует использования цемента в бетоне (либо его содержание минимально), что делает его более экологичным и менее энергоемким материалом, — пояснили в компании.

Минэнерго ставит задачу утилизировать половину золошлаковых отходов к 2035 году. В СГК, где утвердили собственную стратегию, намерены достичь показателя в 2029 году. Уже сегодня объем вовлечения золошлаков в хозоборот достиг в компании 38%, или более 3 млн тонн.

-СГК инвестирует в реализацию крупных проектов по строительству и модернизации систем отбора и отгрузки золошлаков. Прибыль, которая поступает от реализации золошлаков, направляется на покрытие этих затрат. То есть это полностью самоокупаемое направление, — объяснили в компании.

Справка Какие еще экопроекты в Алтайском крае сейчас реализуют энергетики? Общий объем экологической части инвестиционной программы СГК по Алтайскому краю за 2023 год составит более 600 млн руб. Основные проекты: Установка приборов непрерывного контроля на всех дымовых трубах барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Бийской ТЭЦ. Информация о выбросах с приборов будет в режиме реального времени передаваться на серверы Росприроднадзора.

Строительство газовых котельных, перевод на газ угольных, замещение, оснащение котлами-­роботами, модернизация оборудования. В этом году крупные работы ведутся на 14 котельных в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Ожидаемый результат мероприятий 2023–2024 годов — снижение выбросов от котельных на 49% в Барнауле и на 22% — в Бийске. В Рубцовске ожидается менее очевидный экологический эффект, зато существенно повысится надеж­ность и эффективность.

Глоссарий

Зола-уноса — мелкие сухие частички, содер­жатся в дымовых газах и улавливаются электрофильтрами.

Топливный шлак обра­зуется в котле, это более крупные несгораемые стекловидные минеральные частицы.

Барнаульская ТЭЦ-3

Завод «Технониколь» использует золу-унос от сибирских ТЭЦ при производстве битумных гидроизоляционных материалов