Назад не откатятся. Эксперт объяснил, почему цены на бензин выросли в Алтайском крае

Сообщения о росте цен на бензин на заправочных станциях Алтайского края начали поступать в редакцию altapress.ru от жителей региона, попросивших разобраться в ситуации. За комментарием издание обратилось к вице-президенту «Российского топливного союза», депутату Алтайского заксобрания, председателю алтайского реготделения «Деловой России» Юрию Матвейко .

Насколько подорожало топливо

По его словам, стоимость бензина на АЗС выросла, в среднем, на 3,5%. При этом оптовые цены на разные виды нефтепродуктов в течение года увеличились на 40-55%. Вместе с тем, Юрий Матвейко отметил, что на протяжении полутора лет цена топлива на АЗС, вне зависимости от уровня инфляции, не менялась. Сейчас же на рост его стоимости влияет целый ряд факторов.

Во-первых, объем производства нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом сократился на фоне планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов и общей экономической ситуации в стране. К тому же, значительная доля произведенных нефтепродуктов экспортируется.

Юрий Матвейко. Юрий Матвейко.

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС:

Соответственно, объемов недостаточно для того, чтобы рынок был сбалансирован. А когда возникает нервозность и недостаточное предложение нефтепродуктов на бирже, цены, как правило, растут, и растут значительно.

Он добавил, что такая тенденция наблюдается с 2011 года. За 12 лет с первого топливного кризиса всего два года прошло без потрясений. В текущем же году «тряхнуло» как никогда.

Заправка. Бензин. СС0

Безудержный экспорт

По словам Юрия Матвейко, во всем мире в первую очередь наполняется внутренний рынок, а потом уже организуется экспорт. В России же есть компании, которые действуют без согласования с регуляторами и различными способами экспортируют топливо, не учитывая потребностей внутреннего рынка.

Он добавил, что в настоящее время Минфином РФ рассматривается вопрос о сокращении демпфера (компенсационная выплата нефтяным компаниям, покрывающая разницу между ценой на внутреннем и зарубежном рынке, призванная стимулировать поставки на отечественный рынок — прим. altapress.ru).

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС:

С учетом роста курса доллара экспорт стал значительно привлекательнее, чем поставки на внутренний рынок. Выплаты по демпферу серьезные и значительные — исчисляются сотнями млрд рублей для каждой нефтяной компании. Если они снизятся, то доходы нефтяников сократятся, поэтому они стремятся успеть заработать на экспорте.

Грузовая цистерна на ж/д станции. сибфоут.мвд.рф

Простых решений нет

Эксперт отметил, что одного простого решения для всего этого комплекса проблем не существует и выразил надежду, что Минфин с нефтяниками найдут какой-то консенсус, заводы выйдут с ремонтов, и в сентябре-октябре ситуация на рынке уже может стабилизироваться.

Пока же ситуация непростая, бензина не хватает. Биржевые и крупнооптовые цены на него находятся на очень высоком уровне. С дизельным топливом таких проблем пока не наблюдается — его страна производит достаточно, и таких скачков цен на сегодняшний день нет. Зато растут затраты самих АЗС, что сказывается на конечной цене топлива.

Бензин в канистре. portofranko-vl.ru.

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС: