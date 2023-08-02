Назад не откатятся. Эксперт объяснил, почему цены на бензин выросли в Алтайском крае

Насколько подорожало топливо
По его словам, стоимость бензина на АЗС выросла, в среднем, на 3,5%. При этом оптовые цены на разные виды нефтепродуктов в течение года увеличились на 40-55%. Вместе с тем, Юрий Матвейко отметил, что на протяжении полутора лет цена топлива на АЗС, вне зависимости от уровня инфляции, не менялась. Сейчас же на рост его стоимости влияет целый ряд факторов.
Во-первых, объем производства нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом сократился на фоне планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов и общей экономической ситуации в стране. К тому же, значительная доля произведенных нефтепродуктов экспортируется.
Юрий Матвейко,
вице-президент РТС:
Соответственно, объемов недостаточно для того, чтобы рынок был сбалансирован. А когда возникает нервозность и недостаточное предложение нефтепродуктов на бирже, цены, как правило, растут, и растут значительно.
Он добавил, что такая тенденция наблюдается с 2011 года. За 12 лет с первого топливного кризиса всего два года прошло без потрясений. В текущем же году «тряхнуло» как никогда.
Безудержный экспорт
По словам Юрия Матвейко, во всем мире в первую очередь наполняется внутренний рынок, а потом уже организуется экспорт. В России же есть компании, которые действуют без согласования с регуляторами и различными способами экспортируют топливо, не учитывая потребностей внутреннего рынка.
Он добавил, что в настоящее время Минфином РФ рассматривается вопрос о сокращении демпфера (компенсационная выплата нефтяным компаниям, покрывающая разницу между ценой на внутреннем и зарубежном рынке, призванная стимулировать поставки на отечественный рынок — прим. altapress.ru).
Юрий Матвейко,
вице-президент РТС:
С учетом роста курса доллара экспорт стал значительно привлекательнее, чем поставки на внутренний рынок. Выплаты по демпферу серьезные и значительные — исчисляются сотнями млрд рублей для каждой нефтяной компании. Если они снизятся, то доходы нефтяников сократятся, поэтому они стремятся успеть заработать на экспорте.
Простых решений нет
Эксперт отметил, что одного простого решения для всего этого комплекса проблем не существует и выразил надежду, что Минфин с нефтяниками найдут какой-то консенсус, заводы выйдут с ремонтов, и в сентябре-октябре ситуация на рынке уже может стабилизироваться.
Пока же ситуация непростая, бензина не хватает. Биржевые и крупнооптовые цены на него находятся на очень высоком уровне. С дизельным топливом таких проблем пока не наблюдается — его страна производит достаточно, и таких скачков цен на сегодняшний день нет. Зато растут затраты самих АЗС, что сказывается на конечной цене топлива.
Юрий Матвейко,
вице-президент РТС:
Это и налоги, и уровень зарплат поднимается, ну и, соответственно, инфляционные процессы никто не отменял. Поэтому рост цен на бензин объективен и полностью объясняется имеющимися экономическими факторами. Надеюсь, в ближайшее время все это отрегулируется и стабилизируется, а глобальных скачков не увидим. Но думаю, что назад цены вряд ли откатятся.