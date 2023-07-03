4 июля
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Экономика
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«Насыщенное и продуктивное общение»: как для компании «Алтай-Тент» прошёл «День сибирского поля»

«День сибирского поля-2023» — отличная возможность показать свои разработки сотням целевых клиентов. Стенд ООО «Алтай-Тент» был оформлен в виде главного продукта компании — большого ангара. Рядом располагалась мини-версия мягкого резервуара — проверенного решения для хранения жидких удобрений. И тут же была установлена демонстрационная версия купола для глэмпинга — конструкция, пользующаяся стабильным спросом на российском рынке.

«Алтай-Тент» на агрофоруме «День сибирского поля».
«Алтай-Тент» на агрофоруме «День сибирского поля».
Фото: Дмитрий Лямзин.

География агрофорума давно вышла за пределы Алтайского края и Сибири. Помимо наших давних региональных партнёров, удалось переговорить с клиентами из других субъектов РФ. Менеджеры компании наладили контакты с аграриями из Казахстана и Узбекистана. Два дня насыщенного и продуктивного общения — вот что такое «День поля» для нас, — рассказала Татьяна Яценко, директор по развитию ООО «Алтай-Тент».

Руководители сельхозпредприятий задавали вопросы про особенности конструкций для размещения КРС, интересовались сроками окупаемости. Аграрии спрашивали о правильной эксплуатации гаражей для обслуживания техники, о решениях для хранения и перевалки зерна. Для потенциальных клиентов были организованы экскурсии на производство завода «Алтай-Тент».

Можно сказать, что в Сибирском агропарке у компании «Алтай-Тент» был не один стенд, а несколько. Постоянные участники хорошо знают выставочный комплекс нашего производства, в котором по традиции проходит церемония открытия. В прошлом году мы возвели ещё один просторный павильон, его используют для организации общественного питания. А этим летом четыре компании приобрели геодезические купола для презентации своей продукции на форуме, — отметила Татьяна Яценко.

Компания «Алтай-Тент»

Адрес: 656905, Алтайский край,
г. Барнаул, проезд Южный, 45/2
Телефон: 8-800-775-4305
Сайт: altai-tent.ru
Эл. почта: angar@altai-tent.ru
Telegram: https://t.me/altaitent


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