Налоговики объяснили проверки блогеров

Налоговая служба относится к блогерам так же серьезно, как и к остальному бизнесу, пишет РБК.

Проблемы блогеров с налогами из-за, что они выстраивают бизнес не по классической схеме. И не заботятся о юридических и бухгалтерских аспектах предпринимательской деятельности, уверен глава ведомства Даниил Егоров.

По мнению Егорова, некоторые блогеры пытаются обойти закон, указывает Газета.Ru.

А налоговики к блогерам относятся так же серьезно, как и к другому бизнесу — ведь они такие же налоплательщики, как и все россияне. И проверяют блогеров аналогично.

Более того, блогеры влияют на экономику и вносят свой вклад в формирование ВВП. И громкие дела блогеров никак не связаны с политикой, уверен глава ведомства.

Громкие дела

В августе уголовное дело Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, передали в аппарат ГСУ СК России.

Дело передали на федеральный уровень. Это связано с ущербом, который нанесла Лерчек экономической системе. Даже выплата долга в 311 млн рублей не помогла решить проблему.

Также в отношении Чекалиной заведено еще одно уголовное дело — за "отмывание денежных средств в особо крупном размере". Так стало известно, что блогер вывела за рубеж 130 млн рублей.

Ранее по делу блогера Елены Блиновской арестовали активы на 64 млрд рублей. Аресты наложены в том числе на имущество ряда компаний. Блиновская находится под домашним арестом.