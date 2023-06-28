Налоги, выручка и кадры. Топ-10 и топ-50 аграрных компаний Алтайского края

Агросектор Алтайского края в 2022 году оправдал надежды российского правительства. Власти призывали нарастить производство продовольствия как минимум на 3% — в регионе объемы возросли на 6,2% в сельхозорганизациях и на 3,5% у фермеров. А отдельные игроки показали результаты намного выше средних. Представляем лидеров по размеру выручки, количеству занятых и объемам выплаченных налогов за прошедший год.

Смена лидера

В десятке агрочемпионов по размеру выручки сменился лидер. Первое место заняло растениеводческое предприятие «Орбита», оттеснившее свинокомплекс «Митпром» из Тальменского района, возглавлявший топ-10 за 2021 год. Год назад «Орбита» занимала лишь пятое место.

Финансовые показатели этого сельхозпредприятия, как и годом раньше, впечатляющие: выручка возросла на 87%, чистая прибыль на 110%, по данным портала «Прозрачный бизнес».

«Орбита» обрабатывает земли в шести районах края, выращивает яровую и озимую пшеницу, подсолнечник, рапс и лен. Как и прежде, ее контролирует бизнесмен Алексей Мельников, гендиректор компании «Сэус». Он также является собственником нескольких элеваторов.

Рейтинг предприятий АПК за 2022 год. Altapress.ru

Землевладельцы и животноводы

«Орбита», по данным, опубликованным «Алтайской нивой» в конце 2022 года, обрабатывает 66 тыс. гектаров в шести районах. Ранее речь шла о 65 тыс.

Наращивание площади — обычная тактика крупных агрокомпаний: земля нужна им для увеличения объема производства. Вообще же, большинство организаций из топ-10 обладают довольно существенным земельным банком.

Так, у КХ Зайцев А. И. — более 80 тыс. гектаров в трех районах, ранее сообщал «СК». У агрофирмы «Гудвилл», по данным ее сайта, — 51,6 тыс. гектаров, в том числе 5 тыс. — для выращивания семян.

Компания «Агро-Сибирь», размещая объявление на hh.ru, указала, что площадь ее сельхозугодий составляет 42,7 гектара, в том числе пашни — 26,4 тыс. га.

Рейтинг предприятий АПК за 2022 год. Altapress.ru

Частные собственники

Но, разумеется, крупный земельный банк — не единственная причина (и одновременно следствие) успеха. На результаты той же «Орбиты» не могла не повлиять многолетняя работа по увеличению урожайности и сокращению потерь.

В 2022 году компания вновь получила высокий урожай, а на отдельных участках — очень высокий: в Завьяловском районе яровая пшеница дала 61,6 центнеров с гектара на 408 га, рассказал представитель компании изданию «Алтайская нива».

Кроме того, больше половины компаний из топ-10 иллюстрируют давний тезис о меньшей эффективности коллективной собственности в сельском хозяйстве. Ни один сельхозкооператив в топ-10 не попал.

Так, учредитель «Агро-Сибири» один — Марина Панькина, агрофирмы «Урожай» — Александр Глумов. У «Гудвилла» — четыре совладельца-физлица. «Агропромышленной компанией» владеют бийские бизнесмены Игорь и Роман Стебуновы и Руслан Шакуров.

Участок земли на продажу. pixabay.com.

Совладельцы агрофирмы «Черемновская» — москвичи Павел и Светлана Демидовы, они же собственники группы компаний «Доминант», в которую также входит предприятие из топ-10 «Кубанка».

Стабильный состав

В целом же состав первой десятки за прошлый (вполне тревожный) год почти не изменился, несмотря на внешние потрясения. Агробизнес, накопивший финансовый «жирок» и земельные запасы и практикующий грамотные технологии, сумел адаптироваться.

Но небольшие изменения в топ-10 все же есть. Чуть-чуть не дотянула до вхождения в десятку ассоциация крестьянских хозяйств (АКХ) «Ануйское», занимавшая в 2021 году 9-ю позицию. Предприятие, тем не менее, показало в 2022 году рост по всем основным показателям: по выручке — на 30% (до 1,6 млрд рублей), чистой прибыли — на 75%.

Рейтинг предприятий АПК за 2022 год. Altapress.ru

Кроме того, АКХ «Ануйское» поднялось с 11-й на 2-ю позицию в топ-50 налогоплательщиков-аграриев. Единственный показатель этого предприятия имел отрицательную динамику: количество занятых. Тем не менее АКХ «Ануйское» остается лидером по количеству занятых в аграрном секторе края.

Из новых участников топ-10 — уже упомянутая выше «Агропромышленная компания». Компания занимается растениеводством, ее выручка за год возросла почти на 79%, чистая прибыль — в полтора раза.

Примечательно, что работает в ней всего 43 человека и оно включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Косвенное свидетельство

Другой вопрос, можно ли судить о состоянии всего агросектора по показателям предприятий из топ-10? Очевидно, нет.

Животноводство. Михаил Хаустов

По данным УФНС по Алтайскому краю, сельское хозяйство региона в 2022 году существенно, на 29,8%, сократило отчисления в бюджет, что может свидетельствовать об ухудшении финансовой ситуации. Общие поступления от отрасли (в нее также включена охота и рыболовство) составили 3 млрд рублей, вклад сельского хозяйства в налоговый «пирог» составляет лишь 2,5%.

Впрочем, сельскому хозяйству никогда и не ставили задачу наполнять бюджет — главным всегда было производство продовольствия. Но с этой точки зрения 2023 год может оказаться менее успешным, чем два предыдущих.

Эксперты «Агроинвестора» считают весьма вероятным, что по итогам года мы увидим заметный спад сельхозпроизводства — в первую очередь, в растениеводстве. Снижение объемов обусловлено высокой базой прошлого года и отложенным эффектом введения санкций.