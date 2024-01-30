«На спор пельмени не ел». Руководитель бийского завода полуфабрикатов – о повышении цен, правильном питании и личных пристрастиях

«Объединяться пока на планируем»
- В Бийске более 10 производителей полуфабрикатов. И каждый, есть ощущение, считает себя лидером. Кто же все-таки у вас тут «пельменный магнат»?
- Исторически так сложилось, что в Бийске произошла концентрация производителей полуфабрикатов. Когда мы только начинали работать в 2000-х годах, по данным ветеринарного ведомства, в городе было 32 пельменных цеха.
Проверку временем прошли далеко не все, многие закрылись. По моей информации, сейчас работают около семи-восьми подобных предприятий.
Я как человек бизнеса больше доверяю цифрам. Есть определенные показатели продаж, доли на розничных полках, анализируя которые без сложной скромности можно сказать, что по многим позициям наши продукты в лидерах.
Причем это отмечается не только на рынке Алтайского края, но и Новосибирской, Кемеровской областей.
В конце прошлого года в СМИ и соцсетях меня окрестили пельменным магнатом. Я лично себя таковым не считаю. Чтобы им быть, надо увеличить производство еще в пять-семь раз.
- В свое время в суде были споры относительно ТМ «Бийские». Сейчас это географическое наименование важно? И дает ли оно какие-то преимущества?
- В продвижении продуктов питания географическое наименование может играть важную роль. Все мы знаем тульский пряник, вологодское масло, черноморскую барабульку. Я считаю, что бийские пельмени тоже должны относиться к этой категории.
Конечно, принадлежность производителя к тому или иному региону — не решающий фактор. На первом месте все же должно быть качество. Тем не менее, бийские предприятия полуфабрикатов находятся в тренде.
Открыто в названиях торговых марок наименование «Бийские» я больше не встречал, но в прайс-листах словосочетание «бийские полуфабрикаты» увидеть можно.
- Говоря о Бийске как о столице полуфабрикатов, были ли шаги по некому профессиональному объединению производителей? И нужно ли вам нечто подобное?
- Шагов к объединению у нас не было. Когда-то у администрации города были попытки консолидировать предпринимателей для обсуждения насущных вопросов, но со временем эта актуальность отпала.
Я считаю, что профессиональное объединение должно базироваться на общих целях. Безусловно, у каждого производителя цели свои. Знаком со многими коллегами, с кем-то общаемся, помогаем друг другу, но объединяться пока не планируем.
Многие интересы, в том числе коммерческие, у нас пресекаются. Сейчас одно из проблемных зон на каждом предприятии — это кадры. Мы теперь за людей конкурируем.
В 2015 и 2016 годах местные предприятия объединял бийский пельменинг — соревнования по скоростному мастерству и качеству лепки пельменей. Тогда главным организатором выступала городская администрация.
Я считаю, что это был интересный и полезный праздник для Бийска. Если у кого-то будет желание традицию возобновить и вывести ее на новый уровень, мы со своей стороны готовы активно участвовать.
«Мы ограничены размером морозилки»
- В 2022 году ритейлеры в один голос говорили о том, что люди ушли в режим экономии, ищут все самое дешевое. В прошлом году риторика изменилась — трафик в магазинах вырос, как и средний чек. Вы это чувствуете?
- Резких изменений за последние два года мы не почувствовали. По крайней мере, статистика продаж падений или взлетов не отражает. Нет и явного оттока покупателей из одного сегмента в другой.
Не могу сказать, что люди стали больше покупать дорогой продукт или, напротив, дешевый.
Заметный всплеск был в апреле 2020 года. В начале пандемии люди бежали в магазины и старались создать запасы. Но в отличие от бакалеи, которой можно забить все полки в доме, мы ограничены размером морозилки.
- В 2023 году в России было два ценовых ньюсмейкера — яйцо и куриное мясо. Это на вас отразилось?
- Безусловно. Нам для производства ежемесячно требуется 140 тыс. штук яиц. Полгода назад они в оптовом звене стояли 5,5 рублей за штуку, теперь — 11 рублей.
Хоть статистика и докладывает о снижении стоимости яиц, для нас это не особо заметно. Получается, что сначала яйца на 100% подорожали, а теперь на 0,2% подешевели.
Кроме яиц нужны свинина и говядина, которые также выросли в цене. Аналогичный тренд наблюдается и в упаковке.
В 2023 году грузоперевозчики в ультимативной форме повысили свои расценки сразу на 30%. Ситуация безвыходная — хоть стой, хоть падай. Из-за дефицита кадров требуется и повышение заработных плат.
В целом могу сказать, что 2023 год стал рекордным по росту затратной части. Думаю, что в 2024 году отпускные цены будут повышаться. Предприятие должно работать с прибылью, иначе развития не будет.
- В декабре, перед новогодними праздниками, торговля традиционно вводит мораторий на повышение цен. В январе ценники начинают переписывать. Получается, что подорожание полуфабрикатов неизбежно?
- Для многих производителей задача номер один — согласовать новые цены в сетевой рознице. Всем известно, насколько это трудоемкий процесс. Для коммерческих отделов — настоящий стресс.
При всем нежелании розничных сетей идти на этот шаг сделать его необходимо. Это позволит рознице сохранить качество продукта и стабильность отгрузок.
Повышение цен на полуфабрикаты в первом квартале на 12-15% я считаю жизненно необходимым. Сверхприбылей это производителям не даст, но хотя бы позволят работать не в ноль.
«Пельмени — это классика жанра»
- Среди моих знакомых есть люди, которые дома практически не едят. У некоторых нет даже кухни. В перспективе этот тренд может отразиться на вашем рынке?
- Безусловно, меняется человек, меняется культура потребления. Мы прекрасно видим бурное развитие общепита. Люди все чаще посещают кафе, столовые и рестораны.
Мощное развитие получает доставка: порой проще через телефон заказать готовую еду, нежели поставить кастрюлю с водой на плиту.
Тем не менее, пельмени — это классика жанра, как макароны или, например, колбаса. Возможно, потребление этих продуктов со временем немного сократится, но они точно не исчезнут.
- Раньше лепка пельменей дома была ритуалом, объединявшим всю семью за одним столом. Не чувствуете ли вы себя разрушителем семейных ценностей?
- Когда меня спрашивают, какие пельмени самые вкусные, всегда отвечаю, что домашние. Лепка пельменей — прекрасная идея для семейного досуга. Собраться вместе, покушать — я только за. Воспоминания о таких вечерах всегда приятны.
Опять же раньше почему стряпали пельмени? Потому что в магазинах этого продукта не было. Сейчас совершенно другой этап эволюции потребления.
«Наш покупатель голосует за сытное питание»
- По вашему ощущению, чего сейчас хочет покупатель, и что вы готовы ему предложить?
- Желания у покупателя похожи — он хочет получить качественный и вкусный продукт по недорогой цене. На мой взгляд, эта потребность с годами не меняется. Так было 50 лет назад, так есть и сейчас.
В настоящий момент отмечаем спрос на замороженные готовые блюда — супы, вторые блюда. Можно сделать небольшой резерв таких продуктов в морозилке, когда будет необходимость, достать. Пять минут — тарелка борща или солянки готова.
У меня недавно младший сын приболел, дома находился. Позвонил как-то в обед: «Папа, «Грелкин бар» привези. Кушать хочу». Ему эти продукты понравились.
- «Меленка» одна из первых среди производителей начала класть в упаковку с пельменями приправы и выпускать полуфабрикаты в варочных пакетах. Это дань моде? Эффект от этого почувствовали?
- Я бы не сказал, что это дань моде, скорее политика компании. Я считаю, мы должны постоянно стремиться к улучшениям, делать предложения покупателям, которые бы ему были интересны.
Несмотря на то, что это просто пельмени, место для созидательного творчества все равно есть. Это может быть что-то новое в упаковке, форме продукта, дизайне.
Эффект от таких нововведений есть. Не сказать, что он сиюминутный, но каждое подобное мини-изобретение играет свою накопительную роль для компании.
- Несколько лет назад в пищевом производстве отмечался явный тренд на правильное питание. В полуфабрикатах он есть?
- Правильное питание людей интересует давно. Недавно наткнулся на материал в газете, датированный началом 20 века. Могу сказать, что там тоже говорилось о здоровой еде.
Что касается ассортимента замороженных полуфабрикатов, то они в большинстве своем с правильным питанием не ассоциируются.
У нас были движения в эту сторону, даже некоторые экспериментальные разработки совершали, например, делали вегетарианские манты.
Идея, безусловно, интересная. Но когда мы начали пробовать ее на рынке, оказалось, что люди к такому продукту не готовы.
Можно сказать, что наш покупатель голосует рублем за счастливое сытное питание в виде мясных мантов и классических пельменей. В плане полезного питания успешных практик я не припомню.
В целом я считаю, что проблема современного человека не в том, что он ест, а в том, сколько он съедет и насколько активный образ жизни при этом ведет.
Конечно, мы можем предложить пельмени под названием «Ем и худею». Кстати, неплохой маркетинговый ход (смеется). Но думаю, что со временем люди перестанут в это верить.
- В свое время в мясном производстве было введены категории продуктов — от А до Г. На ваш взгляд, это было правильное решение? Рынку это помогло?
- Это внедрение интересное и правильное, но для профессиональных участников рынка – технологов, специалистов по качеству, сотрудников проверяющих органов.
Увы, у большинства потребителей сложилась неправильная трактовка, что мясные продукты категории «А» - самые лучшие, а категории «Г» - самые вредные.
По сути, категории – это показатель содержания в мясном продукте мышечной ткани. В категории «А» она составляет более 80%, в «Б» - от 60 до 80%, в «В» - от 40 до 60%, в «Г» - от 20 до 40%.
И это всего лишь косвенный признак, по которому можно судить о качестве продукта.
Приведу пример: мы это темой активно занимались и выпустили пельмени, относящиеся к категории «А». Но на вкус они получились сухие, дегустационная группа их не оценила.
Напротив, традиционные узбекские манты, которые многие так любят, если их оценивать по категориям, будут в группе «Г», потому что там много лука, жира и мало мышечной ткани.
Вопросы о личном
- Сколько пельменей можете съесть за раз?
- Размер порции – это индивидуальная история каждого человека. Честно говоря, на спор никогда пельмени не ел. Думаю, если буду сильно голоден, целую пачку, в которой 58-60 штук, съесть смогу.
- Для вас что предпочтительнее — пельмени со сметаной или майонезом?
- А есть еще кетчуп, уксус, есть горчица и аджика. Сам в большинстве случаев предпочитаю или сметану, или кетчуп. Это дело вкуса.
- Варенные или жаренные? И, может быть, есть свой фирменный рецепт?
- Все зависит от свободного времени, которым располагаешь, и настроения. Из интересных вариантов мне нравятся пельмени, запеченные в сметанном соусе с овощами и сыром в духовке.
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