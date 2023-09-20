На сколько подорожала курятина в Алтайском крае и по каким причинам стала дефицитом

Жители Алтайского края готовы покупать курицу за большую сумму, но мясо стало все труднее найти на полках магазина.

В Алтайском крае ценник на курицу показал самый большой рост. При этом на прилавках ее стало значительно меньше.

В начале сентября курятина в крае стоила 221,65 рубля. В Барнауле на пару рублей дороже.

Однако еще в июле стоимость составляла 201,31 рубля в крае и в Барнауле – 205,23.

Почему в магазине мало курицы?

Ранее яйца закупали заграницей, но теперь из-за санкций нет такой возможности, сообщает "Толк". В России мало предприятий, где занимаются производством такой продукции, поэтому птицефабрики испытывают дефицит.

Также в середине лета за доллары курятину отправляли в дружественные страны. Поэтому цена сильно возросла.

Подчеркивается, что многие сети готовы брать курицу даже за 240 рублей за кг, но мяса просто нет.

На прошлой неделе птицефабрики отгружали всего половину от заявок магазинов.

Ранее стало известно, почему цены на курицу побили исторический рекорд.