На чем заработать? Треть алтайских компаний оказались убыточными

На 14,5% сократилось финансовое сальдо (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Алтайского края за январь-май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Убыточными оказались 29,3% всех предприятий региона. В подробностях разбирался altapress.ru.

Ни связи, ни информации

Почти на три четверти (-71,9%) просело сальдо организаций, занимающихся деятельностью в области информации и связи. И это касается лишь тех организаций, сальдо которых осталось хотя бы положительным. Между тем, доля убыточных компаний в рассматриваемой сфере составила 44,4%, а убытки показали рекордный рост — в 35,8 раз. Даже у тех компаний, которые показывали положительные результаты, прибыль сократилась на 11,4%.

Отметим, что в категорию фирм, действующих в области информации и связи, входит довольно широкий круг предприятий — от издательств и компаний, занимающихся монтажом оптоволоконных линий, до интернет-стартапов. Таким образом, проблемы в данной сфере свидетельствуют о не очень хорошей ситуации в обширном сегменте рынка.

Интернет-столицей Алтайского края стало село, где живут 200 человек. Фото предоставлено ООО "Т2 Мобайл".

Сельское хозяйство и здравоохранение

Сократилось положительное финансовое сальдо и в такой важной для Алтайского края отрасли, как сельское хозяйство — на 55,7%. Доля убыточных предприятий в аграрной сфере составила 15,5%, а сами убытки выросли в 10,1 раза. И даже в оставшихся рентабельными хозяйствах прибыль упала на 40,8%.

Наиболее сильное сокращение сальдо фиксировалось в области здравоохранения и социальных услуг — оно уменьшилось на 85,1%. Убыточными являются 41,2% предприятий данной отрасли, а прибыль компаний, оставшихся рентабельными, сократилась на 80,9%.

Зерно. Калькулятор. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Бесполезные ископаемые

По ряду отраслей в Алтайском крае зафиксировано отрицательное сальдо, когда убытки превысили прибыль. Такая ситуация, в частности, наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых. Нефти и газа в регионе нет, золота добывают мало. Много добывается песка, известняка и щебня, однако все это — низкомаржинальный товар.

Например, рентабельность производительность щебня, по данным замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, составляет всего 4%. Кроме того, роль в текущем снижении прибыли играет эффект высокой базы — в прошлом году цены на песок и щебень росли на 4% и 10% соответственно.

Песок. УТ МВД России по СФО.

Гостиницы и общепит

Отрицательное сальдо также демонстрируют предприятия общепита и гостиничного бизнеса. Более половины (55,6%) таких организаций являются убыточными. При этом у рентабельных организаций прибыль выросла — на 19,8%.

Вместе с тем, алтайские компании, работающие в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, платят сотрудникам меньше, чем в любой другой отрасли. Так, например, за 2022 год средняя зарплата в этом сегменте составляла всего 24,5 тыс. рублей, что почти на 40% ниже средней по региону.

Шашлык. Ресторан Bufette

Самые убыточные отрасли Алтайского края

Наиболее убыточными отраслями в Алтайском крае стали: государственное управление и обеспечение военной безопасности, включая социальное обеспечение (100%), а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (65,4%).

Первая является убыточной по своей природе, коммунальное же хозяйство традиционно испытывает проблемы с финансами. В том числе, из-за низкой собираемости платежей. Так, например, в Бийске за первый квартал она составила всего 56,6%. Просроченная дебиторская задолженность предприятий рассматриваемой сферы составляет 193,3 млн рублей, текущая — 167,5 млн. Впрочем, у предприятий, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха, дела в этом плане еще хуже: просроченная задолженность перед ними составляет 23 млрд рублей, а текущая — 2,01 млрд.

Кредит. Кошелек. СС0

Помимо уже упоминавшихся выше отраслей, убыточным стало направление, связанное с профессиональной, научной и технической деятельностью. Доля убыточных компаний в этой сфере составила 46,2%. Вместе с тем, объем убытков в этом сегменте сократился на 80,1%, а прибыль рентабельных предприятий — всего на 4,4%.

Напомним, что выше речь шла о крупных и средних организациях. Что касается малого бизнеса, то в Алтайском крае по-прежнему растет число банкротств ИП и физлиц. За первую половину текущего года таковых разорилось почти 2,5 тыс. — это на 45,8% больше, чем в первой половине 2022 года.

Банкрот. СС0

На чем заработать в Алтайском крае

В завершение отметим ряд отраслей, в которых наблюдаются положительные тенденции. Так, самой прибыльной является сфера, связанная с финансами и страхованием. Рентабельными являются 100% организаций этого сегмента, прибыль выросла почти в полтора раза (+48,2%). Средняя зарплата в отрасли по итогам 2022 года составляла 62,8 тыс. рублей. Выше зарплата фиксировалась лишь в области добычи полезных ископаемых — 65,7 тыс. рублей.

Прибыльными также являются 88,9% компаний, ведущих административную деятельность и оказывающих сопутствующие дополнительные услуги, а также 87,6% образовательных учреждений. У последних, правда, упала прибыль — на 29%.

Страхование. СС0

Зато в 2,2 раза выросла прибыль компаний, занимающихся транспортировкой и хранением, но прибыльными из них оказались только 67,9%. В 1,7 раз выросла прибыль строительных компаний, однако рентабельными здесь являются еще меньше организаций — 58,3%.