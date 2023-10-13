На Алтае несколько десятков сельхозмашин аграрии приобрели с господдержкой.

По словам специалистов компании «Агротрак», официального дилера Ростсельмаш, в Алтайском крае в рамках Программы «1432» в этом сезоне аграрии активно приобретали тракторы, их продано уже более десятка и столько же в Новосибирской и Кемеровской областях. С момента расширения госпрограммы аграрии Сибири пополнили парки ещё и комбайнами отечественного бренда.
В Ключевском районе в хозяйстве Юрия Шишова на прошлой неделе появился новый зерноуборочный комбайн VECTOR 410*.
У нас много техники Ростсельмаш — комбайны ACROS 595 Plus*, две самоходные косилки KSU*, два комбайна VECTOR 410*, — говорит Юрий Шишов. — О Программе «1432» нам рассказали специалисты компании «Агротрак». Мы задумывались приобрести комбайн за наличный расчет, времена нынче не простые. Выбор пал именно на VECTOR, потому что такие машины у нас уже работают и показали себя достойно. Безусловно, поддержка 15% — это очень для нас существенно. Такой бонус и стал определяющим фактором при решении купить зерноуборочный комбайн в нынешнем сезоне, хотя в поле на нем выйдем скорей всего только в следующем году.
Ведущий российский производитель сельхозтехники уверен в важности и актуальности госсубсидирования.
Решение правительства о докапитализации программы «1432» и включении в нее комбайнов придаст новый импульс модернизации. Зерно является одним из главных экспортных продуктов нашего государства. В последние годы сельское хозяйство показывает рекордные результаты. Наличие достаточного количества современной энергонасыщенной техники отечественного производства в парках сельхозпредприятий обеспечит качественный сбор урожая и технологический суверенитет АПК, — считает Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора Ростсельмаш — директор центра продаж, маркетинга и сервиса.
В хозяйстве Александра Баранова Юргинского муниципального округа Кемеровской области обновленный трактор Ростсельмаш 2400 приобрели по Программе «1432».
Мы собирались брать новую агромашину, в компании «Агротрак» специалисты рассказали о том, что действует предложение господдержки при приобретении тракторов серии 2000, — рассказывает глава хозяйства Александр Баранов. — Весной испытаем нашу новинку. Связываем с ней большие ожидания. Очень серьезное подспорье для аграриев Программа «1432», теперь узнали о том, что ее расширили, купить с бонусом можно и комбайны. Мы и прежде пользовались этим инструментом поддержки, в предыдущие годы приобретали комбайны со скидкой — это реально эффективная Программа.
Напомним, что в июне текущего года действие Программы было распространено на тракторы Ростсельмаш 2000-й серии. Теперь помимо тракторов в программе участвуют зерноуборочные комбайны NOVA 340*, VECTOR 410*, VECTOR 450 Track*, T500, RSM 161*, ACROS 550*, ACROS 585*, ACROS 595 Plus*, TORUM 785*; кормоуборочные комбайны DON 680M*, RSM F 1300*, RSM F 1500*, RSM F 2650*; косилки самоходные универсальные KSU 1* и KSU 2*.
* Зерноуборочные комбайны Нова 340, Вектор 410, Вектор 450 Трак, Эрэсэм 161, Акрос 550, Акрос 585, Акрос 595 плюс, Торум 785; кормоуборочные комбайны Дон 680 М, Эрэсэм Эф 1300, Эрэсэм Эф 1500, Эрэсэм Эф 2650, косилки самоходные универсальные Кэсэу 1 и Кэсэу 2.