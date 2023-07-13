«Мужики должны собраться». Зачем крупнейшие промышленники Сибири съехались на Алтай

Вместо Госплана
Главным отличием форума от аналогичных собраний стало отсутствие на нем как федеральных, так и региональных чиновников, поскольку идея съезда подразумевала налаживание именно горизонтальных связей между бизнесменами.
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор СПА:
Идея зародилась после того, как была принята стратегия развития СФО, 26 января. Все промышленные отрасли округа в рамках сибирского соглашения начали настраивать на то, чтобы подумать о том, как объединить усилия во всех существующих у нас отраслях, особенно, высокотехнологичном и обрабатывающем производстве, каким образом нам объединить усилия, чтобы ускорить это развитие, создать синергетический эффект.
Председатель правления АЗПИ и СПА Виктор Герман напомнил, что раньше производственные процессы координировали: главк, министерства, Госплан, Совмин и даже ЦК, но теперь промышленникам придется эти функции взять на себя и работать самостоятельно, хотя, разумеется, и при поддержке властей.
Кооперация вместо конкуренции
Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по Новосибирской области, президент МОО «МАРП» Сергей Карпекин положительно оценил формат форума, заметив, что «мужики должны собраться, как в старые добрые времена, и времена эти надо возрождать, потому что без личного общения, без дружбы между руководителями не делаются дела».
Сергей Карпекин,
руководитель новосибирского отделения РСПП:
Сегодня многие молодые руководители говорят, мол, зачем мне ехать в другой регион на какой-то форум? У моего предприятия там интересов нет, как появятся — поеду и буду с ними взаимодействовать. Но так не получится. Чтобы завтра взаимодействовать, нужно сегодня эту дорожку проторить.
Он также выразил главный посыл мероприятия, заявив, что если раньше и был период, когда промышленники конкурировали друг с другом, то теперь есть понимание, что нужно совместно решать общие задачи.
Проблемы. Свои и чужие
Ряд проблем, озвученных собравшимися на форуме промышленниками, оказался общим для всех регионов. В частности, дефицит кадров испытывают предприятия во всех субъектах, даже в изобилующей высшими учебными заведениями Томской области. Но озвучивались и специфические сложности.
Так, председатель реготделения РСПП в Республике Алтай Сергей Коротеев напомнил, что в советское время республика тоже была промышленно развитым регионом, и только впоследствии превратилась в субъект, «заточенный» на туризм и сельское хозяйство. Коротеев посетовал на проблемы с доступностью в регионе электроэнергии, а также ресурсной базы.
Предложения участников
Обсуждение стоящих перед индустриальных сектором вызовов будет продолжаться еще долго — итоговая резолюция, в которую войдут конкретные предложения форумчан по усилению взаимодействия, будет завершена лишь к концу июля.
Однако некоторые предложения уже были высказаны. Так, Сергей Коротеев в ходе своего выступления внес инициативу по созданию единого реестра промышленной недвижимости в Сибири — чтобы оперативно можно было подыскивать подходящие для размещения производств площадки.
Делегат от Красноярского края, гендиректор «ИТС-Сибирь» Артем Гриненко отметил, что многие меры господдержки создавались в расчете на привлечение иностранных инвесторов, однако теперь на это рассчитывать не приходится, поэтому целесообразно в корне пересмотреть всю архитектуру государственной поддержки промышленных предприятий.