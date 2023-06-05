МТС стала второй экосистемой в России, обогнав Сбер. Компания уступает только Яндексу

Количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7% выше, чем годом ранее.
Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов, таких как KION (КИОН), Строки и МТС Music (МТС Музыка).
Подписка Premium — это сочетание большого количества ГБ, доступа к развлекательному контенту KION, МТС Music и Строки, а так же скидки от партнеров . Выход на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг) с нашими партнёрами в подписке позволил нам также нарастить количество качественно новых пользователей в Premium, — прокомментировала Зиборова.
Она также отметила, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.