Моложе и требовательнее. Какие тренды в развитии санаторно-курортной отрасли отмечает бизнес

Сеть санаториев, частная поликлиника, ипподром, загородный туристический комплекс, агропредприятие… Казалось бы, на этом можно и остановиться. Но один из крупнейших в СФО санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивается за пределами Белокурихи, продвигая территорию предгорий не только внутри региона, но и по всей стране.

Например, в прошлом году на базе флагманского санатория компании заработал Центр превентивной медицины, а сельхозкомпания «Алтайские луга» приросла новым направлением — молочным козоводством.

Генеральный директора АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов рассказал о ключевых событиях в компании и в целом в санаторно-курортной сфере.

Константин Ежов стал победителем в номинации «Здоровье» премии «Менеджер года-2023» от ИД «Алтапресс». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Константин Ежов стал победителем в номинации «Здоровье» премии «Менеджер года-2023» от ИД «Алтапресс». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Константин Ежов стал победителем в номинации «Здоровье» премии «Менеджер года-2023» от ИД «Алтапресс». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха».

Курс на премиум

— Не так давно компании исполнилось 30 лет. Для российского бизнеса это серьезный возраст. Мы гордимся тем, что пережили столько кризисов, смогли устоять и в 1990-е, и в пандемию. Не сдаем позиций и сейчас.

Несмотря на экономический кризис, отсутствие кешбэка за путешествия по России и рост цен, общая загрузка в сети санаториев снизилась всего на 5% (в то время, как в некоторых южных регионах — на все 30). Да, средний чек в 2023 году вырос, однако вместе с тем повысилось и качество.

Если говорить о тенденциях, мы замечаем, что компании все меньше тратят на оздоровление своих сотрудников, поэтому доля клиентов-юрлиц у санаториев снизилась.

Не сказал бы, что это стало неожиданностью: мы давно предвидели эту ситуацию, поэтому сделали ставку на развитие премиального сегмента, повышение качества услуг и распределение потока. Благодаря этому удалось повысить долю физических лиц. А это намного выгоднее для предприятия в долгосрочной перспективе.

Почему? Мы убеждены, что в дальнейшем потребители санаторно-курортных услуг будут становиться моложе и требовательнее. Так что представители индустрии должны соответствовать и работать на опережение.

Поэтому холдинг развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. У компании есть стратегический план, по которому мы идем с поправкой на внешние обстоятельства.

То, что два санатория из трех («Белокуриха» и «Катунь») прошли государственную классификацию на 4 звезды — большое событие для сети, но не конечная цель. За следующие пять лет «Курорт Белокуриха» планирует полностью реконструировать свои здравницы до уровня 5 звезд. Кроме того, мы с нуля строим пятизвездочный санаторий, который будет соответствовать нужным параметрам.

Пока наша аудитория преимущественно старше 45 лет. Однако за последние пять лет доля более молодых гостей заметно выросла. Все чаще едут семьи с детьми школьного и дошкольного возраста, а мы стараемся сделать так, чтобы и родители, и их дети, которые вырастут, захотели к нам вернуться.

Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха».

Превентивная медицина

— Осенью на базе санатория «Белокуриха» открылся Центр превентивной медицины. Это проект компании, над которым мы плотно работали при поддержке Национальной курортной ассоциации (НКА).

Президент ассоциации академик Александр Разумов предложил реализовать эту историю в Белокурихе неслучайно. Мы уже много лет плодотворно сотрудничаем с НКА: первыми прошли оценку качества санаторно-курортных услуг, получив высшую категорию, были удостоены сертификата качества по европейским стандартам EuropeSpa-med (Евроспа-мед).

Новое же направление работы — превентивная медицина — основано на четырех ключевых принципах: ранняя диагностика, предотвращение хронических заболеваний, индивидуальный подход к каждому пациенту, активная роль самого пациента в медицинских мероприятиях. Центр открылся осенью прошлого года, но им уже активно интересуются. Здесь хотят получать дополнительные и основные услуги.

А в декабре 2023 года санаторно-курортное объединение «Курорт Белокуриха» присоединилась к Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Это тоже закономерный ход событий, на мой взгляд.

Эко-производство и эко-бизнес

— Также мы с 2017 года развиваем собственное сельскохозяйственное предприятие. Это животноводческий комплекс в Солонешенском районе площадью 4 тыс. гектаров, где стали выращивать коров галловейской мясной породы.

Это было необходимое решение для поставок в санатории холдинга «Курорт Белокуриха» свежего экологически чистого мяса, выращенного в предгорьях Алтая. Ведь санатории взяли курс на здоровое и правильное питание.

Есть собственная переработка мяса, молокозавод, цех по производству растительных масел.

За качеством готовой продукции мы следим, начиная с самых основ, — кормления. Поэтому сомневаться не приходится.

Если говорить о будущих проектах, то сегодня мы активно развиваем общественный фонд «Денисова пещера», привлекая в регион дополнительные инвестиции и развивая предгорные районы. Государство последовательно помогает в создании инфраструктуры. В прошлом году на средства краевого гранта была построена новая лестница, ведущая к пещере. Постепенно реконструируется дорожная сеть.

Мы активно работаем с инвесторами, ведем переговоры с потенциальными резидентами. На месте не стоим.

Факт Центр персонализированной превентивной медицины, открывшийся на базе санатория «Белокуриха», предоставляет гостям консультацию врача по превентивной медицине, внутривенные вливания витаминно-минеральных комплексов, отдельные диагностические исследования (в том числе генетические) и отдельные лечебно-оздоровительные процедуры (криокапсула, прессотерапия и др.).

Цифры На сегодня у «Алтайских лугов» — 1100 голов крупно-рогатого скота, 700 овец, 140 лошадей, 86 коз зааненской породы, свиней породы венгерская маралица — 50, оленей — 50, маралов — 50. За год на убой выращивается 8000 голов индейки тяжелого кросса, 12 000 голов бройлеров, 15 000 голов перепелов.

Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха»

г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2

8 (800) 707 5182 (звонок по России бесплатный)

https://belokurikha.ru/

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