Молодой алтайский бренд бытовой химии AlaStar признали одним из самых лучших в России

Качество — приоритет
Предпринимательница Ульяна Салеева занялась производством и развитием бренда после февральских событий 2022 года. В то время качество привычных средств начало ухудшаться, а цена — расти.
Производитель поставила перед собой задачу создать качественный продукт, который мог бы конкурировать с тем, что производят современные концерны.
AlaStar выпустил коллекцию концентрированных гелей для стирки с романтическими названиями: «Северное сияние», «Райский сад», «Лавандовое поле» и «Взаимная любовь, а также кондиционеры-концентраты со стойкими и приятными ароматами. По отзывам покупателей, эти средства делают белье невероятно мягким и подходят для экономных хозяек: их хватит надолго.
Поиск поставщиков, налаживание логистических связей и разработка собственной рецептуры не прошли даром. AlaStar стал лауреатом конкурса «Лучший Алтайский Товар 2023» и дипломантом «100 лучших товаров России».
Средства успешно прошли серьезную проверку сертификатов, деклараций, протоколов испытаний, свидетельств и других необходимых документов. Специалисты подтвердили, что деликатную и эффективную стирку обеспечивает состав, который соответствует нормативам ГОСТа.
Продукцию признали не только эксперты, но и обычные покупатели, которые выбирают ее уже и за пределами Алтайского края.
Новинки не будут уступать
В 2024 году линейка AlaStar пополнится новыми видами кондиционерами — с узнаваемой стойкостью ароматов.
Следующая новинка — парфюмированное жидкое мыло. Специалисты работают над последними деталями и уникальным дизайном упаковки.
Уровень качества, конечно, соответствует уже вышедшей продукции, то есть остается высоким. Рецептура по ГОСТу — средства будут достаточно густыми. А приятные ароматы точно обратят на себя внимание потребителей, — уверена Ульяна Салеева.
Дальше и больше
Ульяна Салеева и сама получила признание — как эффективный производитель. Она стала победителем престижной премии «Менеджер года» в номинации «Чемпионам — от чемпионов».
По мнению руководителя регионального Центра «Мой бизнес» Антона Слободчикова, у предпринимательницы есть хороший потенциал по выходу на зарубежные рынки.
Все к этому идет: параллельно с разработкой новых средств бренд успешно развивает сотрудничество с наиболее известными дистрибьюторами и компаниями.
Сейчас продукцию AlaStar можно найти в торговых сетях «Аникс», «Быстроном», «Пакетон», «Арсенал», «Арсидом», «Моя дача», на маркетплейсах «Озон» и Wildberries**. А также в розничных магазинах практически во всех населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай.
Предприятие продолжит расширять ассортимент и увеличивать географию продаж. Кстати, средства AlaStar можно найти на полках по значку «Лучший Алтайский товар 2023» на этикетке.
* АлаСтар.
** Вайлдберриз.
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