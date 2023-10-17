18 октября
Промышленность Алтая
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Экономика

Промышленный мини-банк. Как на Алтае с невероятной скоростью разлетаются миллионы рублей

Инструменты поддержки инвестиционной деятельности промпредприятий можно было бы дофинансировать еще на 200-250 млн рублей. Эти деньги были бы востребованы реальным сектором экономики, считает врио министра промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. На прошлой неделе он рассказал, как работает в регионе данная программа.

Завод "Алтайгеомаш".
Завод "Алтайгеомаш".
Анна Зайкова

По его словам, в настоящий момент Фонд развития Алтайского края в Сибири самый весомый - это почти 1,5 млрд рублей. Ежегодно он пополняется за счет капитализации и возврата кредитов в размере 200-250 млн рублей.

"Еще года два и это будет промышленный мини-банк, которым предприятия будут активно пользуются", - сообщил Вячеслав Химочка.

Из крупных производителей, которые стали клиентами фонда, врио министра отметил Алтайский завод прецизионных изделий, получивший за последние несколько лет льготных займов на сумму порядка 260 млн рублей, завод механических прессов (150 млн рублей) и АТИ (157 млн рублей).

Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов.
Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов.
Фото предоставлено Барнаульским заводом мехпрессов.

Какие еще инструменты действуют

По словам Вячеслава Химочки, также в регионе действуют меры поддержки инвестиционной деятельности, на которые ежегодно закладывается 200 млн рублей. Средства разлетаются со скоростью света, хотя бы времена, когда они не были полностью востребованы.

Вячеслав Химочка,
временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Алтайского края:

Три с половиной года назад, когда мы только начали раскручивать этот инструмент, 70 млн рублей не выбирались. Не потому что предприятия этого не хотели, условия не позволяли. В мае 2023 года, только мы объявили сбор заявок на субсидирование, в июне все подали документы, в августе деньги закончились.

Вячеслав Химочка. Экспертный совет &quot;Промышленность и энергетика&quot; премии &quot;Менеджер года-2023&quot; в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Вячеслав Химочка. Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс".
Анна Зайкова.

Вячеслав Химочка полагает, данной программе поддержки требуются дополнительные вливания в размере 200-250 млн. "Мы бы и их раздали. Я рад, что эти средства идут в обновление основных производственных фондов", - сообщил врио министра.

Благодаря инвестиционной активности промышленного сектора степень износа основных фондов за последние три года сократилась с 63% до 59,9%. И все равно этот показатель в регионе выше, чем в среднем по стране.

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